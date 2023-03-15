《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行黨委召開擴大會議，傳達全國兩會精神，研究部署貫

徹落實措施。會議強調，精準有力實施穩健的貨幣政策，把握好信貸投放節奏，保持貨幣信貸總

量合理增長；增強憂患意識、鬥爭精神，妥善應對美西方遏制打壓。

會議指出，繼續推進民營企業債券融資支持工具，支持民營企業合理債券融資需求；加大對

民營小微企業支持力度，進一步解決好民營小微企業融資問題。堅持「房住不炒」定位，推動房

地產市場平穩健康發展。



＊平穩推進機構改革，引導黨員幹部自覺服從安排＊



會議又指，建設現代中央銀行制度；堅持底線思維，織密金融安全網，強化金融穩定保障體

系建設，完善應急處置預案。平穩有序推進機構改革，引導黨員幹部自覺服從組織安排，確保職

責調整和日常工作無縫銜接。

中國新任總理李強周二（１４日）國務院常務會議指出，機構改革是當前一項重大政治任務

，要精心組織周密實施，確保機構職責、隊伍等及時調整到位，確保改革期間各項工作正常運轉

，有序銜接。

根據國務院《機構改革方案》，人民銀行在機構及職能上雙重「瘦身」，將撤銷大區分行、

恢復設立省級分行、取消縣級支行；人行對金融集團的日常監管職責、金融消費者保護職責將劃

入國家金融監督管理總局。（ｊｔ）

