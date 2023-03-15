《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》引述美國海關數據報道，早前因涉新疆法例而被暫
扣的進口中國電子貨品之中，三分之一已經獲解封。
因應美國國會去年通過、涉及新疆維族強制勞動保障法例（Ｕｙｇｈｕｒ Ｆｏｒｃｅｄ
Ｌａｂｏｒ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ａｃｔ），海關去年扣留１６２７批從中國進口的電子貨
品，當中包括太陽能板，涉及貨品總值８﹒４１億美元，以確定貨品是否違反上述法例。美國海
關目前已經解封其中５５２批貨，涉及價值為３﹒４５億美元。（ｃｔ）
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15/03/2023 08:29
【大國博弈】美國海關扣留的涉疆中國進口貨，據報三分之一獲解封
《經濟通通訊社１５日專訊》據《路透》引述美國海關數據報道，早前因涉新疆法例而被暫
扣的進口中國電子貨品之中，三分之一已經獲解封。
因應美國國會去年通過、涉及新疆維族強制勞動保障法例（Ｕｙｇｈｕｒ Ｆｏｒｃｅｄ
Ｌａｂｏｒ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ Ａｃｔ），海關去年扣留１６２７批從中國進口的電子貨
品，當中包括太陽能板，涉及貨品總值８﹒４１億美元，以確定貨品是否違反上述法例。美國海
關目前已經解封其中５５２批貨，涉及價值為３﹒４５億美元。（ｃｔ）
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