《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局黨組書記、局長潘功勝１４日主持召開黨組（

擴大）會議。會議強調，要把機構改革作為當前一項重大政治任務，精心組織，周密實施，加強

協同配合，強化履職能力，不折不扣把機構改革任務落到實處。要深入細致做好思想政治工作，

引導廣大黨員幹部講政治、顧大局、守規矩，確保思想不亂、工作不斷、隊伍不散、幹勁不減。

要以此次機構改革為契機，進一步轉變政府職能，完善工作機制，更好履行外匯管理職責促進高

質量發展。



＊防範外部衝擊風險，保障外儲資產安全＊



會議要求，要深化外匯領域改革開放，持續推進跨境貿易和投融資便利化，以中小微企業為

重點優化外匯服務，穩妥有序推進資本項目高水平開放，更好服務實體經濟高質量發展。要貫徹

總體國家安全觀，加強外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理，防範外部衝擊風險守好

安全底線，維護外匯市場穩健運行和外匯市場健康秩序，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增

值，以新安全格局保障新發展格局。要大興調查研究之風，以奮發有為的精神狀態和「時時放心

不下」的責任意識，創造性地把外匯管理工作抓實抓好。（ｃｔ）

