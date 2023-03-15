《經濟通通訊社１５日專訊》今日國家統計局將公布首兩月工業生產、投資及消費數據，作

為防疫措施全面放寬後經濟復甦的重磅指標，在數據出爐前，人民銀行今日增量續作一年期中期

借貸便利（ＭＬＦ）４８１０億元（人民幣．下同），對沖到期的２０００億元ＭＬＦ，增量高

達２８１０億元，為２０２０年１２月來最多，計及逆回購，單日放水３８１０億元，至於

ＭＬＦ利率持穩於２﹒７５％，沒有調整。

美軍無人機在黑海的國際空域執行任務期間遭俄戰機撞擊後墜海，美國召見俄大使抗議，盡

管俄烏衝突帶來的地緣政治風險進一步升級，滬深股市今早仍高開，上證綜合指數（滬綜指）高

開０﹒４８％，報３２６１﹒０３點，深成指高開０﹒６１％，保險、白酒股造好，電信股走低

。

官媒《證券時報》在頭版發表評論文章稱，從宏觀政策、監管政策變革、金融監管機構改革

等各方面看，矽谷銀行事件在中國發生的可能性比較小，不會衝擊中國金融體系。文章表示，中

國的貨幣政策始終強調穩健，即使刺激經濟也不會「大水漫灌」；從監管政策來看，中國近年發

布了資管新規、理財新規等系列金融監管政策，扭轉了行業亂象，影子銀行風險基本得到遏制，

化解了潛在的金融風險。

另外，據外電報道，中國監管機構要求國內貨幣經紀公司暫停數據報價業務，當局稱數據報

價業務超出了其執照所允許的業務範圍，分析指，交易員將不得不在社交媒體聊天群中獲取報價

，債券交易的流動性和效率將在未來幾天大幅降低。（ｅｙ）

