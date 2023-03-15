《經濟通通訊社１５日專訊》在全面放寬防疫措施後，國家統計局公布系列數據，固定資產

投資勝預期，消費回暖，不過工業增加值遜預期。人民銀行大幅增量續作ＭＬＦ，滬綜指半日止

跌回升０﹒６７％至３２６７﹒１５。深成指也跟隨上漲，升０﹒４４％，而創業板指揚

０﹒２２％。

內地首２月規模以上工業增加值同比增長２﹒４％，低於預期；首２月全國固定資產投資額

為５３５７７億元（人民幣．下同），同比增長５﹒５％，大勝預期增長４﹒４％，比２０２２

年全年加快了０﹒４個百分點。首２月社會消費品零售額為７７０６７億元，增長３﹒５％，與

預期一致。

人民銀行今日增量平價續作４８１０億元ＭＬＦ，增量高達２８１０億元，為２０２０年

１２月來最多，計及逆回購，單日放水３８１０億元，對於市場情緒產生積極影響。兩市半日成

交額５１９２億元，較上一交易日同時段減少了１３﹒２％，陸股通淨流入３６﹒１億元。



＊基建做龍頭，電信股回吐＊



人行單日放水３８１０億元，加上內地首２月全國固定資產投資同比增５﹒５％大勝預期，

引發市場對當局加強財政力度穩固經濟的信心。基建股今早領漲，金杯電工

（深：００２５３３）、北方國際（深：００００６５）漲停，飛鹿股份（深：３００６６５）

上漲７﹒２％，鐵科軌道（滬：６８８５６９）升６﹒５％，中鐵工業（滬：６００５２８）走

高５﹒４％，華銘智能（深：３００４６２）升４﹒５％，中國中鐵（滬：６０１３９０）升

４％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升３﹒８％。

三大電訊商股價日前急漲，今早顯著回吐，Ａ股聯通（滬：６０００５０）跌２﹒８％，中

國電信（滬：６０１７２８）跌２﹒３％，中國移動（滬：６００９４１）跌２﹒２％。



＊人民幣走強，紙業股受益＊



矽谷銀行危機引發了有關美聯儲可否持續加息的疑問，人幣匯價快速走強。中國外匯交易中

心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６８０，較上個交易日升２６９點子，四連揚，且創自２月

２１日以來逾三周新高，即期匯率（ＣＮＹ）今早則低開９５點子，報６﹒８８２。

作為人民幣升值的受益者，紙業股今早拉漲，恒豐紙業（滬：６００３５６）上漲８％，榮

晟環保（滬：６０３１６５）升５﹒６％，美利云（深：０００８１５）上揚３﹒８％，太陽紙

業（深：００２０７８）走高３﹒６％，博匯紙業（滬：６００９６６）揚３﹒５％，凱恩股份

（深：００２０１２）上漲３﹒１％，冠豪高新（滬：６００４３３）升３％，民豐特紙

（滬：６００２３５）上揚１﹒８％。（ｅｙ）

