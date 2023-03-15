《經濟通通訊社１５日專訊》隨著人行大幅增量續作ＭＬＦ，市場情緒有所恢復，不過滬深

股市主要股指在今日仍個別走。滬綜指收報３２６３﹒３１點，全日漲０﹒５５％。固定資產投

資表現優於預期，加上ＭＬＦ大幅增量續作，助力滬綜指止跌回升，但消費股回落拖累升勢，深

成指全日表現則不佳，下跌０﹒０３％。軟件、互聯網和半導體板塊的下跌對指數帶來了一定的

壓力。創業板指同跌０﹒２４％。兩市總成交額為８１８４億元（人民幣．下同），比上一個交

易日減少了１２﹒２％。陸股通淨流入３２﹒９億元，連續三日淨流入。

人民銀行今日續作４８１０億元一年期ＭＬＦ，對沖到期的２０００億元，增量高達

２８１０億元，是２０２０年１２月以來最大的一次增量。加上逆回購，當天總放水額達

３８１０億元，而ＭＬＦ利率仍維持在２﹒７５％不變。

內地首２月規模以上工業增加值同比增長２﹒４％，低於預期；社會消費品零售同比由降轉

升，增長３﹒５％符合預期；固定資產投資同比增長５﹒５％，優於預期。國家統計局表示，經

濟運行企穩回升，但外部環境更趨複雜，需求不足仍較突出，經濟回升基礎尚不牢固。分析指，

數據分化比較嚴重，投資仍是經濟的主要拉動，不過房地產依然沒有明顯改善。出口不佳背景下

工業生產相對低於預期。數據顯示經濟呈現弱復甦。消費開始轉正、速度還不低，說明信心在逐

漸恢復，預料中國第一季度經濟可能超預期，為實現全年目標打下了非常好的基礎。



＊基建領先，消費股趁勢喘氣＊



人行單日放水３８１０億元，加上首２月全國固定資產投資同比增５﹒５％大勝預期，引發

市場對當局加強財政力度穩固經濟的信心。基建股領漲，北方國際（深：００００６５）漲停，

鐵科軌道（滬：６８８５６９）升９﹒４％，金杯電工（深：００２５３３）漲７﹒５％，中國

中鐵（滬：６０１３９０）升６﹒７％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升６﹒６％，飛鹿股份

（深：３００６６５）上漲６﹒５％。

不過各消費板塊則趁勢回調，白酒股首當其衝，酒鬼酒（深：０００７９９）挫２﹒６％，

舍得酒業（滬：６００７０２）跌２﹒３％，口子窖（滬：６０３５８９）跌２﹒１％，金徽酒

（滬：６０３９１９）跌２％，水井坊（滬：６００７７９）跌１﹒９％，五糧液

（深：０００８５８）跌１﹒５％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌０﹒９％。



＊數字經濟概念遭拋＊



數字經濟概念在兩會期間迎來上升行情，今日見顯著回吐，科大國創（深：３００５２０）

瀉６﹒８％，南凌科技（深：３００９２１）、拓爾思（深：３００２２９）挫６％，盛視科技

（深：００２９９０）跌５﹒５％，湘郵科技（滬：６００４７６）跌５﹒３％，宏景科技

（深：３０１３９６）跌４﹒８％，開普云（滬：６８８２２８）走低４﹒２％。

國聯證券（滬：６０１４５６）大股東國聯集團在京東拍賣平台上以９１﹒０５億元的出價

，競得民生證券３４﹒７１億股股權，結束了歷時１６２輪的激烈競拍，成為民生證券的控股股

東，其出價較起拍價高出５５％。國聯證券價漲５﹒８％，報１１﹒０１元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９８６﹒９０ ＋０﹒０６

上證綜合指數 ３２６３﹒３１ ＋０﹒５５ ３７３２﹒７６

上證Ａ股指數 ３４２０﹒７３ ＋０﹒５５

深證成份指數 １１４１３﹒４３ －０﹒０３ ４４５１﹒０５

深圳創業板指數 ２３３７﹒４６ －０﹒２４

上證Ｂ股指數 ２９３﹒５６ ＋０﹒６２ １﹒１９

深證Ｂ股指數 １１８１﹒１３ ＋０﹒３９ ０﹒５１

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