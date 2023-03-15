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AH股新聞

15/03/2023 15:11

《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒５５％，報３４２０﹒７３點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒５５％，報３４２０﹒７３點。
　　廣發基金、匯添富基金、銀華基金等９家頭部基金公司集中上報了央企主題指數基金。市場
震盪調整之際，多隻中字頭股仍然逆市走強，中鋁國際（滬：６０１０６８）漲停，中國中鐵
（滬：６０１３９０）抽升６﹒７％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升６﹒６％，中國交建
（滬：６０１８００）升５﹒１％。
　　矽谷銀行危機引發了有關美聯儲可否持續加息的疑問，人幣匯價快速走強。作為人民幣升值
的受益者，紙業股拉漲，恒豐紙業（滬：６００３５６）上漲８﹒３％，榮晟環保
（滬：６０３１６５）升９﹒３％，博匯紙業（滬：６００９６６）揚３﹒７％，冠豪高新
（滬：６００４３３）升４﹒６％，民豐特紙（滬：６００２３５）上揚２﹒６％。
　　瑞信表示，導致矽谷銀行爆雷的流動性和利率問題對亞洲銀行的影響較小。Ａ場銀行股反彈
，招商銀行（滬：６０００３６）揚０﹒９％，浦發銀行（滬：６０００００）升０﹒９％，興
業銀行（滬：６０１１６６）升０﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）升１﹒８％，農業銀
行（滬：６０１２８８）升１％。（ｊｔ）

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