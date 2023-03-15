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AH股新聞

15/03/2023 15:11

《深股通》深成指全日收跌０﹒０３％，報１１４１３﹒４３點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深證成分指數全日收市跌０﹒０３％，報１１４１３﹒４３點

　　ＣｈａｔＧＰＴ概念股續回落，神州數碼（深：００００３４）跌１﹒３％，拓爾思
（深：３００２２９）瀉逾６％，捷成股份（深：３００１８２）跌２﹒５％，宇信科技
（深：３００６７４）跌１﹒７％，神州泰岳（深：３００００２）跌２﹒５％，東方國信
（深：３００１６６）跌１﹒９％，夢網科技（深：００２１２３）跌０﹒６％，慧博雲通
（深：３０１３１６）跌超５％。
　　人行單日放水３８１０億元，加上內地首２月全國固定資產投資同比增５﹒５％大勝預期，
引發市場對當局加強財政力度穩固經濟的信心。基建股領漲，北方國際（深：００００６５）漲
停，金杯電工（深：００２５３３）飆７﹒５％，飛鹿股份（深：３００６６５）上漲６﹒５％
，華銘智能（深：３００４６２）升３﹒３％。
　　蘋果擬將延後或減少發放部分部門的獎金，並將限制更多職位的招聘，員工離職後不補人。
蘋果勒緊褲帶過日子，避免在前景不確定時發生風險，Ａ場蘋果概念股走強，深南電路
（深：００２９１６）漲３﹒６％，歌爾股份（深：００２２４１）走高逾２％，東山精密
（深：００２３８４）升０﹒９％。（ｊｔ）

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