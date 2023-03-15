《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士透露，蘋果將延後或減少發放部分部門的

獎金，並擴大一項削減成本的措施。另外該公司將限制更多職位的招聘，員工離職後不補人。

蘋果發放獎金和給員工升職的頻率，取決於部門，通常是每年一或兩次。一年兩次的話通常

在４月和１０月。但在新計劃之下，下個月不會發獎金或安排升遷，所有部門都改採年度時間表

，只在１０月進行。換句話說，員工仍將收到全額獎金，只是一次領，不分做兩次。蘋果包括軟

體工程和服務在內大多數部門的獎金發放和人員晉升都是一年一次，營運、公司零售和其他部門

的員工則是即將取消的一年兩次。

蘋果勒緊褲帶過日子，避免在前景不確定時發生風險，Ａ場蘋果概念股走強，深南電路

（深：００２９１６）漲４﹒５％，歌爾股份（深：００２２４１）走高３﹒７％，東山精密

（深：００２３８４）升３﹒３％，領益智造（深：００２６００）升２﹒８％，京東方Ａ

（深：０００７２５）、立訊精密（深：００２４７５）升近２％，藍思科技

（深：３００４３３）升１﹒１％，長電科技（滬：６００５８４）升０﹒９％，工業富聯

（滬：６０１１３８）升０﹒５％，聞泰科技（滬：６００７４５）升０﹒５％，鵬鼎控股

（深：００２９３８）升０﹒３％。（ｊｔ）

