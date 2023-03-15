《經濟通通訊社１５日專訊》中國證監會網站顯示，廣發基金、匯添富基金、銀華基金等９

家頭部基金公司集中上報了央企主題指數基金，涉及中證國新央企科技引領指數、中證國新央企

現代能源指數、中證國新央企股東回報指數。

從主題指數特徵來看，中證國新央企股東回報指數主要選取國務院國資委下屬現金分紅或回

購總額佔總市值比率較高的５０隻上市公司證券作為指數樣本；中證國新央企科技引領指數主要

選取國務院國資委下屬業務涉及航空航天與國防、計算機、電子、半導體、通信設備及技術服務

等行業的５０隻上市公司證券作為指數樣本；中證國新央企現代能源指數主要選取國務院國資委

下屬業務涉及綠色能源、化石能源、能源輸配等現代能源產業的５０隻上市公司證券作為指數樣

本。

市場震盪調整之際，多隻中字頭股仍然逆市走強，其中，中鋁國際（滬：６０１０６８）飆

８﹒３％，中國中鐵（滬：６０１３９０）抽升６﹒７％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升

６﹒５％，中國交建（滬：６０１８００）升６﹒４％，中材國際（滬：６００９７０）升

３﹒９％，中國建築（滬：６０１６６８）升３﹒３％，中國電建（滬：６０１６６９）升

３﹒１％，中化國際（滬：６００５００）升１﹒３％，中國中冶（滬：６０１６１８）升

２﹒１％，中國神華（滬：６０１０８８）升０﹒２％。



＊市場趁勢推出更多國企主題基金＊



事實上，國企已成為公募基金重點布局方向，除了上述９隻央企主題指數基金以外，多隻新

產品蓄勢待發。２月１３日，易方達基金旗下國企主題混合基金獲批發行。此外，２月２４日，

鵬揚基金上報了鵬揚中證國有企業紅利ＥＴＦ；２月２７日，景順長城基金上報了景順長城國企

優勢混合基金；３月９日，華安基金上報了華安國企機遇混合基金。（ｊｔ）

