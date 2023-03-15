《經濟通通訊社１５日專訊》國務院機構改革方案在全國人大會議獲通過後，中國將設立國

家數據局管理中國的大數據資源，反映內地對數據安全的重視。據外電引述知情人士指，中國監

管機構昨日下令，要求國內貨幣經紀公司在未來幾日暫停數據報價業務，因數據報價業務超出了

其執照所允許的業務範圍，據報內地六家貨幣經紀公司中至少有５家收到了監管機構的通知，

ＱＢ、Ｗｉｎｄ等提供銀行間固收市場的內地實時報價平台也將於近期下線相關服務。

報道引述一名交易員指，昨日下午交易員都沒有做太多交易，因為大家都在加入聊天群組以

獲取報價，就像回到了１０年前那樣。交易員失去金融終端設備的幫助，將大幅降低交易效率及

成交量。



＊當局關注即市數據歸屬問題＊



有內媒報道了相關消息，並分析指，貨幣經紀暫停數據報價業務，背後原因是報價數據的歸

屬問題尚待釐清，如果報價數據不屬於中介機構，則通過貨幣經紀產生的報價數據則不應該賣給

平台和金融機構，只可以在自己的系統中留存查詢。

向全球金融市場提供實時報價平台服務的彭博，旗下通訊社在一篇評論文章中引述了有關報

道，並指出，中國監管因素帶來的潛在擾動，無論多麼短暫、出發點多好，都只不過是顯示中國

監管改革缺乏透明度的又一例證，在外國投資者從中國債券市場撤資規模創紀錄之時，這些舉動

可能對市場情緒無益。（ｅｙ）

