《經濟通通訊社１５日專訊》據內媒引述上海中原地產數據顯示，２月上海二手住宅成交

１９２８０套，環比增加１３８﹒９４％，同比增加５１﹒７５％，是去年７月以來的高點，接

近「陽春線」２萬套，意味著上海樓市快將由冷轉熱。報道引述上海一家房產中介的內部人士稱

，過往公司每天入職２、３個員工，現在一天入職七八十個員工。

報道指，位於閔行區松江南部的一處屋苑，是上海２月二手單位銷量最好的小區。當地共

３０多個小區於２０２１年開始陸續交房，但由於偏離上海市中心、配套不完善，甚至連路都還

沒鋪好，此前銷情一直欠佳。

報道引述上海一名業主稱，他在春節前掛牌了好幾個月，沒幾個人來看房，但到了春節後看

房的人明顯多了，大概接待了一二十組。有中介人員表示，龍華區一旦有性價比較高的房源掛牌

，基本就能很快成交，有套小戶型的房子今年的掛牌價是４４０多萬元（人民幣．下同），比去

年貴了１００萬元。

根據安居客的數據，今年２月上海二手房的參考均價每平方米約５﹒６７萬元，環比略有上

漲，同比上漲３﹒４％。



＊第二批次集中供應樓盤６８５５套今推出＊



另外，據上海市房地產交易中心網站消息，３月１５日，上海推出２０２３年第二批次集中

供應新建商品住宅樓盤。該批房源共涉及２９個項目，總建築面積約８４﹒２萬平方米，共計

６８５５套，備案均價每平方米７４６１０元，分布在浦東、徐匯、普陀、楊浦、寶山、嘉定、

奉賢、松江、金山、青浦、臨港１１個區域。（ｅｙ）

