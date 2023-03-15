《經濟通通訊社１５日專訊》美國、法國、日本、台灣等地爆發禽流感，全球蛋價和肉雞價

格不斷推升。益生股份（深：００２４５８）、民和股份（深：００２２３４）１４日更新產品

報價，雞苗價格漲至每隻７元（人民幣．下同），環比上漲逾６０％，較年初漲幅達３５０％。

內地《證券時報》報道，受海外禽流感影響，去年５月起，中國白羽雞祖代雞海外引種量大

幅下滑，對應在產祖代雞存欄已自２月中旬起下滑。隨著祖代雞存欄下滑，商品代雞苗價格持續

上漲。據益生股份、民和股份每日產品報價，今年春節後，雞苗價格一路上揚，直至近日突破每

隻７元。益生股份近期表示，公司商品代白羽肉雞苗的訂單已排到６月。有業內人士認為，引種

不足的影響或將持續到明年。

與此同時，中國雞肉、鮮雞蛋量價齊升。據農業農村部數據，周一（１３日）全國雞肉平均

價格每公斤２４﹒４元，與前一周基本持平，同比上漲８﹒３％。商品代蛋雛雞平均價格每隻

３﹒９４元，比前一周上漲１％，同比上漲８﹒２％。商品代肉雛雞平均價格每隻４﹒０５元，

比前一周上漲３﹒３％，同比上漲３８﹒２％。全國雞蛋平均價格每公斤１１﹒６元，比前一周

上漲０﹒５％，同比上漲１３﹒８％。河北、遼寧等１０個主產省份雞蛋平均價格每公斤

１０﹒３３元，比前一周上漲１﹒２％，同比上漲１５﹒３％。



＊雞肉價格料下半年抬升＊



中信建投期貨研報指出，預估今年５月開始，父母代種雞會明顯表現出祖代缺口的影響，並

體現在兩個月後的商品代上，從而縮減肉雞供應，進而推動雞肉價格上行。隨著疫情的放開，禽

類的人均消費量有望恢復增長，總體禽類消費有望增加。下半年是傳統豬肉、禽肉、蛋類消費旺

季，引種缺口疊加季節性影響，肉雞價格有望明顯抬升。

值得注意的是，雞肉價格上漲，對以雞肉為原料的下游行業也產生一定影響。（ｓｌ）

