《經濟通通訊社１５日專訊》今日是３．１５國際消費者權益日，中國消費者協會發布

２０２３年「提振消費信心」消費維權年主題調查結果，顯示公眾消費信心總體樂觀，近八成受

訪者認為內地未來一年消費環境愈來愈好，對未一年經濟發展有信心；逾六成消費者認為未來一

年家庭收入將增加，並有約六成消費者認為很大可能出現「報復式消費」。

這是中消協２０１６年以來連續第８年圍繞消費維權年主題展開調查，今年調查最終收回

２１９１３個有效樣本，覆蓋內地各省市，具較好廣泛性和代表性。調查發現，逾八成受訪者對

國內消費環境總體表示滿意，多數受訪者對消費監管力度與成效表示認可，認為消費環境愈來愈

好。



＊約六成消費者認為很大可能出現報復式消費＊



７８﹒４％受訪者對未來一年本地區經濟發展狀況有信心，７７﹒９％受訪者認為未來一年

消費環境狀況將變好，且較２０２２年情況有所提升。６２﹒９％消費者認為未來一年家庭收入

將增加，預計家庭消費支出增加的比重要高於預計儲蓄增加的比重，消費動能釋放趨勢明顯；約

六成消費者認為「報復式消費」出現的可能性高。「消費信貸」受到大眾歡迎，約三成受訪者表

示需謹慎。

線上線下消費市場發展各有特色，線下市場規範度評價高於線上，線上消費信任度則明顯增

加。消費者通過多種方式獲取消費資訊信息，社交網絡和新媒體傳播影響力加大。各類促消費活

動具較強吸引力，超七成受訪者關注並參與。

消費者自我評價方面，多數人認為自己能夠理性消費，綠色低碳、精打細算、貨比三家為主

流消費心態。從過去一年的情況看，６１﹒８％受訪者認為自己屬於「消費升級」，比例最高；

３２﹒９％認為自己屬於「消費平級」，即沒有太大變化；５﹒３％受訪者認為自己屬於「消費

降級」。（ｓｌ）

