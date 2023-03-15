《經濟通通訊社１５日專訊》人民銀行上海總部公布，上海２月人民幣貸款增加４１５億元

（人民幣．下同），同比多增２６８億元；存款減少１０８４億元，同比多減１６６４億元。截

至２月末，貸款餘額１０萬億元，同比增長９﹒７％，增速比１月末高０﹒３個百分點；存款餘

額１８﹒０９萬億元，同比增１１﹒４％，增速比１月末低１個百分點。

人民幣貸款中，住戶部門貸款減少１７０億元，其中短期貸款減少１９億元，中長期貸款減

少１５１億元；企（事）業單位貸款增加５６９億元，其中短期貸款增加２１５億元，中長期貸

款增加４３９億元；非銀行業金融機構貸款減少５８億元。

企（事）業單位經營貸款增加明顯。上海２月人民幣境內企（事）業單位經營貸款、固定資

產貸款、貿易融資和融資租賃分別增加３６０億元、１８８億元、１０８億元和８４億元，同比

分別多增２７０億元、１５０億元、１１７億元和３３億元。票據融資和併購貸款分別減少

１６８億元和３億元，同比分別多減１４０億元和３０億元。

人民幣存款中，住戶存款增加２７１億元，同比多增４１５億元；非金融企業存款減少

３８１億元，同比少減２８４億元；財政性存款增加１２８億元，同比少增２００億元；非銀行

業金融機構存款減少１４６９億元，同比多減１９７０億元。

個人存款之中，定期存款、協議存款和結構性存款分別增加９６５億元、２７億元和７億元

，同比分別多增５４０億元、１１億元和１６億元。活期存款減少７６８億元，同比多減３２１

億元。通知存款減少１２３億元，同比少減１３８億元。（ｓｌ）

