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AH股新聞

15/03/2023 15:31

《中國要聞》安徽力促製造業數字化，要年增１０家工業互聯網平台

　　《經濟通通訊社１５日專訊》政府工作報告提出要大力發展數字經濟，加快傳統產業和中小
企業數字化轉型。安徽省近期就製造業數字化轉型出台重要政策舉措，提出自今年起每年新增省
級重點工業互聯網平台１０家以上，打造省級數字化轉型典型示範項目１００個等，到２０２５
年，全省製造業數字化轉型工作進入全國前列。
　　安徽省政府辦公廳近日印發文件，除了提出每年新增最少１０家省級重點工業互聯網平台等
以外，還要求新增「數字領航」企業、省級智能工廠和數字化車間２００個，建設數字化改造區
域樣板２０個，規模以上工業單位增加值能耗下降３﹒２％左右。到２０２５年，實現全省重點
行業規模以上製造業企業數字化改造全覆蓋、規模以下製造業企業數字化應用全覆蓋。
　
＊列為省級典型項目最高獎補５００萬＊
　
　　根據《支持以數字化轉型推動製造業高端化智能化綠色化發展若干政策》，提出獎勵補貼，
對列入省級典型示範的項目按項目設備、工業軟件購置額，給予最高１０％的獎補，單一項目最
高獎補５００萬元（人民幣．下同）。對獲得國家數字領航企業、智能製造示範工廠、智能製造
優秀場景的企業，再分別獎補５００萬元、３００萬元、２００萬元。鼓勵省級及以上工業園區
針對園區首位產業，制定「一區一業一樣板」的數字化轉型總體工作方案，省級通過綜合比選每
年打造一批樣板，對每個符合條件的樣板給予最高２０００萬元的獎補。（ｓｌ）

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