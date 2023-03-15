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AH股新聞

15/03/2023 12:04

【數據解讀】分析：首２月數據分化呈弱復甦，首季經濟可能超預期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》內地首兩月固定資產投資同比增長５﹒５％，表現勝市場預期
；社會消費品零售同比增長３﹒５％，符合預期；惟工業增加值同比增２﹒４％，表現略遜預期

　　華泰資產首席經濟學家王軍表示，供需兩端都恢復地比較強勁，尤其是消費開始轉正、速度
還不低，顯示內生動力已經被激發出來，這從服務業生產指數明顯回升也能看出來。工業略弱一
些可以理解，有春節假期的因素，另外１月時多地依然面臨疫情的擾動。頭兩個月經濟迎來正常
的、甚至可以說略微強勁的復甦，迎來開門紅，說明信心在逐漸恢復，政策效應已經顯現出來。
中國一季度經濟可能超預期，為實現全年目標打下了非常好的基礎。
　
＊中泰證券：終端需求仍有壓力＊
　
　　中泰證券首席分析師楊暢表示，生產端總體穩定，但需求端存在波動。工業增加值環比仍在
增長，但產銷率、出口交貨值等需求端指標呈現波動跡象；
　　投資端增速上行，但主要受房地產開發投資同比降幅收窄影響；製造業投資與基建投資增速
較上年全年均有所回落，伴隨著節慶擾動消退，有望提速，拉動投資上行。
　　社零明顯回升，但更傾向於是節慶帶來的消費跳動，後續持續性仍然需要進一步觀察，包括
２月物價數據中的一般日用品和耐用消費品價格都呈現出回落態勢，或表明終端需求仍有壓力。
　
＊華創證券：數據分化較嚴重，房地產沒有明顯改善＊
　
　　華創證券投資顧問部總經理屈慶則指出，數據分化比較嚴重，投資仍是經濟的主要拉動，不
過房地產依然沒有明顯改善。消費屬正常恢復，但不夠強；出口不佳背景下工業生產相對低於預
期。數據顯示經濟呈現弱復甦，就業情況存在隱憂。
　　１－２月屬於政策相對釋放比較快的時期，預估後面政策不能大幅刺激，經濟很難有強勁恢
復，但由於去年基數低，ＧＤＰ絕對水平不會太差。（ｃａ）

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