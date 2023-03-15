《經濟通通訊社１５日專訊》中國首２月經濟穩步在復甦途中，其中投資同比增速超預期回

暖、消費同比由降轉升，顯示經濟內生動力正在激發。分析師認為，前期的政策效應正在顯現，

預計一季度中國ＧＤＰ增速有望超預期，為實現全年「５％左右」的經濟增速目標打下基礎。

凱投宏觀（Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ）報告認為，疫情干擾因素消退促使中國

經濟今年年初迅速得以改善。高頻數據表明，這種反彈將延續到３月。報告指出，全國人大會議

上詳述的經濟計劃較以往更謹慎和克制。因此，復甦可能不會受益於任何重大的刺激措施，一旦

最初的重新開放的推動力消散，經濟恢復可能會趨於平緩。然而，今年令人鼓舞的開局以及去年

的弱基數，讓該團隊仍保持對今年５﹒５％的經濟增長預測。



＊宏觀政策仍需為經濟恢復提供有力支持＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，數據確認了中國經濟正在穩步復甦，和此

前強勁的信貸數據相一致。現在說貨幣政策變得更加寬鬆可能還為時尚早，但依然是政府發出的

一個積極訊號。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，消費、房地產表現尚未恢復至常年水平，有效

需求仍是主要矛盾，海外需求前景不確定性較大，國內宏觀政策仍需要為經濟恢復提供有力支持

。（ｃａ）







