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AH股新聞

16/03/2023 17:42

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６２億元，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開３４１點，報１９１９７點。最高跌１５１點報
１９３８８點，最低跌４３０點報１９１０９點。恒指收報１９２０３點，跌３３５點或
１﹒７２％。
　　北水全日淨流入２０﹒６２億元，減少４７﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是中
國海洋石油（００８８３）、東方甄選（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１１１３﹒５４億元增加３﹒１％。其中港股通成交２９８﹒７億元，佔總成交
２６﹒８％。
　
＊瑞信危機升溫推低國際油價＊
　
　　瑞信金融危機觸發避險情緒升溫，國際油價今天下跌，其中紐約ＷＴＩ原油期貨連三跌，創
下近１５個月以來新低，技術性賣盤及與期權風險敞口相關的拋售，使得油價跌勢加劇。
　　騰訊控股跌２﹒５％報３３６元，北水淨買入４﹒２億元；工商銀行跌０﹒２４％報
４﹒２３元，北水淨買入３﹒５億元；中國神華跌３﹒３１％報２４﹒８元，北水淨買入２億元

　　中國海洋石油跌４﹒９１％報１１﹒２４元，北水淨賣出３﹒７億元；東方甄選跌
２﹒６４％報３５﹒０５元，北水淨賣出１﹒３億元；藥明生物跌３﹒６５％報４８﹒８元，北
水淨賣出０﹒９億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　４﹒２２
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　　３﹒４７
　　中國神華　（０１０８８）　　　　　　２﹒０４
　　中國銀行　（０３９８８）　　　　　　１﹒８２
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　０﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒７２
　　東方甄選　　　（０１７９７）　　　　　－１﹒３２
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－０﹒９１
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒４１
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－０﹒３８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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