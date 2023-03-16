《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指低開３４１點，報１９１９７點。最高跌１５１點報

１９３８８點，最低跌４３０點報１９１０９點。恒指收報１９２０３點，跌３３５點或

１﹒７２％。

北水全日淨流入２０﹒６２億元，減少４７﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、工商銀行（０１３９８）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多的依次是中

國海洋石油（００８８３）、東方甄選（０１７９７）、藥明生物（０２２６９）。

主板成交１１１３﹒５４億元增加３﹒１％。其中港股通成交２９８﹒７億元，佔總成交

２６﹒８％。



＊瑞信危機升溫推低國際油價＊



瑞信金融危機觸發避險情緒升溫，國際油價今天下跌，其中紐約ＷＴＩ原油期貨連三跌，創

下近１５個月以來新低，技術性賣盤及與期權風險敞口相關的拋售，使得油價跌勢加劇。

騰訊控股跌２﹒５％報３３６元，北水淨買入４﹒２億元；工商銀行跌０﹒２４％報

４﹒２３元，北水淨買入３﹒５億元；中國神華跌３﹒３１％報２４﹒８元，北水淨買入２億元

。

中國海洋石油跌４﹒９１％報１１﹒２４元，北水淨賣出３﹒７億元；東方甄選跌

２﹒６４％報３５﹒０５元，北水淨賣出１﹒３億元；藥明生物跌３﹒６５％報４８﹒８元，北

水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ４﹒２２

工商銀行 （０１３９８） ３﹒４７

中國神華 （０１０８８） ２﹒０４

中國銀行 （０３９８８） １﹒８２

中芯國際 （００９８１） ０﹒９０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） －３﹒７２

東方甄選 （０１７９７） －１﹒３２

藥明生物 （０２２６９） －０﹒９１

兗礦能源 （０１１７１） －０﹒４１

建設銀行 （００９３９） －０﹒３８

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