《經濟通通訊社１６日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）聯席首席執行

官姚波在業績發布會上表示，過去幾年，整體外部環境多變，去年股市跌幅較大，平保股價也受

到一定壓力；但強調股票價格會波動，認為更需重視公司本身的內含價值，集團目前所處的保險

行業具有發展前景，而集團較同業更有優勢，特別是醫療生態的業務模式存在一定壁壘，為平保

未來發展有所依據。壽險業務在今年首季度展示出較好勢頭，短期或對股價有幫助，但目前平保

的股價仍被低估，認為集團未來具有很高的投資價值。



＊不動產佔整體投資４﹒７％，最困難時間已過＊



姚波指出，集團在五大投資原則下，合理進行中長期戰略配置，固收類佔比達７０％以上，

股權類產品佔比１２％以上，提供超額收益。在平安險資投資中，不動產規模佔４﹒７％，其中

，物權類佔６０％，主要是收租型辦公樓商場，能夠提供穩定的租金回報，也具有長期升值的潛

力。

首席投資官鄧斌補充指，今年會積極主動配置專項債等長久期的利率產品，另看好具有穩定

現金流的不動產投資，例如商辦、長租公寓、園區類投資。從宏觀角度上看，不動產行業最困難

的時間已經過去，認為隨著宏觀經濟復甦，房地產行業恢復可期。股票投資方面，他認為今年股

市存在結構性機會，特別是隨著經濟宏觀經濟的恢復，進入到上行和擴張區間，對今年整體投資

表現持較樂觀的看法。

被問到對利率的看法，鄧斌指出，未來利率走向仍要視乎美聯儲本月的議息結果，但集團約

９５％的資產處於國內市場，認為隨著國內經濟好轉，利率將迎來上行的壓力，預期全年利率曲

線將向上微升，但將不會對集團資產配置造成重大影響。



＊銀保渠道今年錄逾三位數增長＊



首席運營官付欣表示，自去年第四季起，集團部分前瞻性的指標，包括新業務價值已觸底反

彈，壽險新業務價值在２月增速同比轉正，相關良好勢態料於全年持續，預期今年第一季及全年

新業務價值可實現正增長；其中，銀保渠道今年以來更錄得超過三位數增長。她又提到，在今年

兩會期間，政府出台了一系列激勵政策，反映內地金融環境具韌性且潛力強勁，預期今年集團將

回歸高質量增長，對２０２３年及中長期前景充滿信心。（ａｃ）

