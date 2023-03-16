《理財焦點》美聯儲局加息步伐持續放緩，繼去年１２月將幅度縮減至０﹒５厘後，今年２

月進一步縮減至０﹒２５厘，去年節節上升的美元指數，從一年高位１１４﹒７８回落，隨著市

場預期美國加息周期將於今年結束，理論上美元會持續轉弱，投資者不妨留意美元以外貨幣。

當中，由於中國已經「解封」，經濟活動及人員流動迅速回復，今年經濟增長備受看好。國

際貨幣基金組織（ＩＭＦ）就調高了今年中國經濟增長預測，由此前的４﹒４％，大幅調高至

５﹒２％，帶動人民幣走勢也備受看好。

巴克萊最新發表的報告指出，中國重新開放和房地產行業政策轉向，均利好人民幣前景，中

期而言預料仍有上升空間，人民幣兌每美元可望上升至每美元兌６﹒２６人民幣，比起現時離岸

人民幣（ＣＮＨ）匯價的６﹒９水平，有約１０％升值空間。



＊強積金資產，亞洲佔比低＊



投資者如果認同上述觀點的話，可增加人民幣強積金產品的配置，以及人民幣保單等，以受

惠於人民幣升值。人民幣強積金產品方面，根據積金局統計，強積金資產投放於亞洲（香港除外

）地區的比重並不高，截至去年９月底，只佔１４％），遠低於香港的５９％之餘，亦低於北美

洲的２０％。

強積金產品當中，共有１１隻中國股票基金。截至年初至２月２３日以及過去３個月回報，

全部錄得正數。不過，值得注意的是，中國股票基金的資產，主要投資於在港上市的內地企業，

只有少部分投資於人民幣計價的Ａ股或Ａ股ＥＴＦ。以中銀保誠中國股票基金為例，十大持股只

有一隻「華夏滬深３００指數ＥＴＦ」，其餘全是在港上市的中國企業。

因此，投資者若想將資產配置到Ａ股，便需透過滬深股通機制買入Ａ股，或買入在港上市的

Ａ股ＥＴＦ；另外，市場上也有不少Ａ股基金可供選擇，投資主題各有不同，詳情可諮詢專業理

財顧問。



＊人民幣保單，或財「息」兼收＊



至於強積金人民幣債券基金，則有６隻。同樣值得注意的是，人民幣債券基金的資產，將投

資於以人民幣計價的債券，並不限於中國的國債或企業債券，而是可投資於其他國家的企業債券

。

除了基金，若想享受人民幣升值的好處，投資者還可投保人民幣儲蓄保險。與一般儲蓄保險

一樣，這種產品的儲蓄期愈長，年回報便愈高；不同的是，人民幣儲蓄保險顧名思義，無論保費

、保單價值，以至保單到期或理賠時，均以人民幣計價。當保單期滿時，如人民幣升值，投保人

便財息兼收；相反，如人民幣貶值，投保人則賺息蝕價。

總括而言，買入人民幣產品，均需承受匯率風險，而過去一年，離岸人民幣兌美元高低位分

別在７﹒３３及６﹒３０，波幅超過１０％，投資者宜衡量自己的風險承受能力，才進行資產配

置。

《ＡＧＢＡ ＦＯＣＵＳ富康行政總裁 冼健岷》



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