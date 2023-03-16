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AH股新聞

16/03/2023 10:01

《理財焦點－冼健岷》人民幣計價產品大檢閱

　　《理財焦點》美聯儲局加息步伐持續放緩，繼去年１２月將幅度縮減至０﹒５厘後，今年２
月進一步縮減至０﹒２５厘，去年節節上升的美元指數，從一年高位１１４﹒７８回落，隨著市
場預期美國加息周期將於今年結束，理論上美元會持續轉弱，投資者不妨留意美元以外貨幣。
　　當中，由於中國已經「解封」，經濟活動及人員流動迅速回復，今年經濟增長備受看好。國
際貨幣基金組織（ＩＭＦ）就調高了今年中國經濟增長預測，由此前的４﹒４％，大幅調高至
５﹒２％，帶動人民幣走勢也備受看好。
　　巴克萊最新發表的報告指出，中國重新開放和房地產行業政策轉向，均利好人民幣前景，中
期而言預料仍有上升空間，人民幣兌每美元可望上升至每美元兌６﹒２６人民幣，比起現時離岸
人民幣（ＣＮＨ）匯價的６﹒９水平，有約１０％升值空間。
　
＊強積金資產，亞洲佔比低＊
　
　　投資者如果認同上述觀點的話，可增加人民幣強積金產品的配置，以及人民幣保單等，以受
惠於人民幣升值。人民幣強積金產品方面，根據積金局統計，強積金資產投放於亞洲（香港除外
）地區的比重並不高，截至去年９月底，只佔１４％），遠低於香港的５９％之餘，亦低於北美
洲的２０％。
　　強積金產品當中，共有１１隻中國股票基金。截至年初至２月２３日以及過去３個月回報，
全部錄得正數。不過，值得注意的是，中國股票基金的資產，主要投資於在港上市的內地企業，
只有少部分投資於人民幣計價的Ａ股或Ａ股ＥＴＦ。以中銀保誠中國股票基金為例，十大持股只
有一隻「華夏滬深３００指數ＥＴＦ」，其餘全是在港上市的中國企業。
　　因此，投資者若想將資產配置到Ａ股，便需透過滬深股通機制買入Ａ股，或買入在港上市的
Ａ股ＥＴＦ；另外，市場上也有不少Ａ股基金可供選擇，投資主題各有不同，詳情可諮詢專業理
財顧問。
　
＊人民幣保單，或財「息」兼收＊
　
　　至於強積金人民幣債券基金，則有６隻。同樣值得注意的是，人民幣債券基金的資產，將投
資於以人民幣計價的債券，並不限於中國的國債或企業債券，而是可投資於其他國家的企業債券

　　除了基金，若想享受人民幣升值的好處，投資者還可投保人民幣儲蓄保險。與一般儲蓄保險
一樣，這種產品的儲蓄期愈長，年回報便愈高；不同的是，人民幣儲蓄保險顧名思義，無論保費
、保單價值，以至保單到期或理賠時，均以人民幣計價。當保單期滿時，如人民幣升值，投保人
便財息兼收；相反，如人民幣貶值，投保人則賺息蝕價。
　　總括而言，買入人民幣產品，均需承受匯率風險，而過去一年，離岸人民幣兌美元高低位分
別在７﹒３３及６﹒３０，波幅超過１０％，投資者宜衡量自己的風險承受能力，才進行資產配
置。
《ＡＧＢＡ　ＦＯＣＵＳ富康行政總裁　冼健岷》
　
＊投資涉及風險，本文章內容僅供參考用途，不應被視為投資建議及╱或邀約。投資前應諮詢專
業意見及了解風險。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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