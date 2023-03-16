《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平總書記重要文章

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３月１６日出版的第６期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平

的重要文章《加快建設農業強國 推進農業農村現代化》。文章指出，要錨定建設農業強國目標

，切實抓好農業農村工作。



需求改善預期向好，前兩月經濟「開門穩」

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國家統計局發布數據顯示，１－２月，全國規模以上工業增加值同比增長２﹒４％；社會消費品

零售總額同比增長３﹒５％，由降轉增；全國固定資產投資同比增長５﹒５％。專家認為，伴隨

政策效應持續釋放，經濟恢復基礎將進一步夯實。預計３月經濟運行數據將進一步改善，全年

５％左右的預期增長目標有望實現。



央行：精準有力實施穩健貨幣政策

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人民銀行黨委召開擴大會議。會議明確，堅定不移推動高質量發展。精準有力實施穩健的貨幣政

策，把握好信貸投放節奏，保持貨幣信貸總量合理增長，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作

。建設現代中央銀行制度，深化改革開放，健全綠色金融體系，全面提升金融服務管理水平。





《上海證券報》



習近平出席中國共產黨與世界政黨高層對話會並發表主旨講話

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國家主席習近平１５日在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會，並發表題為《攜手同行現

代化之路》的主旨講話。他強調，面對一系列現代化之問，政黨作為引領和推動現代化進程的重

要力量，有責任作出回答。



１至２月經濟企穩回升，內需復甦有望持續向好

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國家統計局１５日發布數據顯示，今年前兩個月，服務業指數、消費增速實現由負轉正，房地產

投資下滑收窄幅度超預期，整體市場出現積極變化，經營主體的活力和預期向好。



上交所發布２０２３年為市場辦實事項目

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上交所正式發布《上海證券交易所２０２３年為市場辦實事項目清單》，在認真總結前期工作基

礎上，聚焦市場各方「急難愁盼」問題，廣泛開展「走進市場主體和投資者」等調研活動，結合

全面註冊制改革、數字化轉型等全年重點工作安排，梳理形成了一套進一步轉變工作作風、提升

服務效能、優化營商環境的「組合拳」。





《證券時報》



習近平出席中國共產黨與世界政黨高層對話會並發表主旨講話

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國家主席習近平１５日在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會，並發表題為《攜手同行現

代化之路》的主旨講話。他強調，面對一系列現代化之問，政黨作為引領和推動現代化進程的重

要力量，有責任作出回答。



前兩月經濟企穩回升，市場預期加快好轉

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國家統計局發布數據顯示，１至２月生產需求明顯改善，就業保持總體穩定，市場預期加快好轉

。在回答現場記者提問時，國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年

以來，隨著疫情防控較快平穩轉段，穩經濟政策的效果持續顯現，經濟運行整體呈現企穩回升的

態勢。



易會滿會見香港證監會主席雷添良一行

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中國證監會主席易會滿近日會見了到訪的香港證監會主席雷添良、行政總裁梁鳳儀一行。雙方回

顧了近期內地與香港資本市場合作成果，並就兩地市場發展近況交換了看法，雙方同意進一步深

化合作，共同推動兩地資本市場協同發展。（ｊｔ）

