《鍾之日記》３月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、矽谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ爆煲餘波後，瑞士

第二大銀行瑞信稱內部控制存在重大漏洞，加上沙特國家銀行拒絕繼續注資瑞信，金融界風波震

盪歐美股市。瑞信發聲明，表示將從瑞士央行借入多達５００億瑞士法郎，並回購多達３０億瑞

郎的美元和歐元計價債務，以挽回投資者信心。瑞信歐股和美股一度齊跌３０％，連續兩日創歷

史新低，並拖累歐美多隻大型銀行股急插。危機沒消除，香港證監會發言人通過電郵發表評論表

示，正密切關注瑞信形勢，以評估對香港市場的影響。



＊恒指創今年低位，Ａ場低開低走＊



亞太區股市下滑，香江魚缸難獨善其身，恒指昨日反彈近３００點後，今日轉弱，一度跌逾

４００點，再創今年低位。

恒指低開３４１點，早段曾跌４３０點，見１９１０９半日低位，更跌至去年１２月２１日

以來低位，其後美股指數期貨反彈，瑞士央行出手援助，港股跌幅一度收窄至１５１點，見

１９３８８半日高位，但始終市場缺乏買盤入場，跌幅又再擴大。午後沽壓再度增加，一度復挫

逾４００點，尾市跌幅收窄。最終恒指收報１９２０３，跌３３５點或１﹒７％；國指收報

６４８２，跌１﹒２％；科指收３８１１，跌１﹒４％。大市全日成交１１１３﹒５４億元。

藍籌股普遍向下，雖然納指隔晚由跌轉升，但港股科網股繼續走弱，騰訊（００７００）全

日跌２﹒５％，收３３６元。阿里（０９９８８）跌１﹒９％，阿里健康（００２４１）揚

３﹒９％，為表現最佳藍籌。

祖國股市今日低開低走，三大指數集體調整，滬綜指收報３２２６﹒８９點，全日跌

１﹒１２％。深成指日表現亦不佳，下跌１﹒５４％。創業板指同跌１﹒５１％。總成交額為

８４５０億元人民幣，比上一個交易日增加３﹒３％。陸股通淨流入７﹒８７億元，連續四日淨

流入。



＊文心一言尚未完美，百度曾瀉一成＊



百度（０９８８８）在北京召開新聞發布會，宣布正式推出基於百度新一代大語言模型的生

成式ＡＩ產品文心一言，對標ＣｈａｔＧＰＴ。市場對該ＡＩ產品期待已久，惟百度創始人、董

事長兼首席執行官李彥宏表示，文心一言技術尚未完美，由於企業需求高，才提早開放ＡＩ能力

。文心一言未有帶來驚喜，百度盤中一度瀉逾一成，收盤仍挫６﹒４％，報１２５﹒１元，創２

個月新低。

李彥宏續指，百度是全球大廠中第一個做出對標ＣｈａｔＧＰＴ產品的企業。無論是哪家公

司，都不可能靠突擊幾個月就能做出這樣的大語言模型。深度學習、自然語言處理，需要多年的

堅持和積累，沒法速成。

李彥宏也提及，這類大語言模型還遠未到發展完善的階段，進步空間很大，有賴於通過真實

的用戶反饋而逐步迭代。他並強調，文心一言將建立起真實用戶反饋、開發者調用和模型迭代之

間的飛輪，效果會迅速提升。

百度同時公布了文心一言的邀請測試方案。３月１６日起，首批用戶即可通過邀請測試碼，

在文心一言官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。此外，百度智能雲即將面向企業客戶開

放文心一言ＡＰＩ接口調用服務。３月１６日起正式開放預約，搜索「百度智能雲」進入官網，

可申請加入文心一言雲服務測試。



＊電視廣播再瀉２８％，大台小股東大聯盟」斥盈警公告＊



電視廣播ＴＶＢ（００５１１）近期股價暴升暴跌，「大台小股東大聯盟」斥責現時管理層

的問題確實非常嚴重，又炮轟ＴＶＢ董事局處理最近的公告手法，對盈警公告極度失望及遺憾，

而明天將公布有關改革ＴＶＢ的方案。ＴＶＢ瀉２８﹒４％，報７﹒０２元。以現價計，該股連

跌２日，累計跌幅３６﹒１８％。

日前ＴＶＢ發盈警，預期去年淨虧損介乎７﹒９億至８﹒３億元。「大台小股東大聯盟」在

社交媒體發文指，要讓其他股東清楚看到現時管理層的問題確實非常嚴重。首先，主席許濤早在

去年已經公開向股東提出ＴＶＢ最困難的時間已經過去，而ＴＶＢ的業務已經好轉，但剛剛公布

的巨額虧損顯示公司的情況仍然非常惡劣，涉嫌誤導股東及投資人。

另外，繼ＴＶＢ發盈警後，再有電視股發盈警！免費電視台「ＨＯＹ ＴＶ」母企有線寬頻

（０１０９７）預告，２０２２年虧損按年擴大１﹒４至１﹒５倍，以此推算，有線寬頻去年勁

蝕８﹒７３億至９﹒０９億元，超越電視廣播ＴＶＢ所預計的虧蝕幅度區間。有線寬頻收跌６％

，報０﹒０４７元，以現價計，該股連跌２日，累計跌幅１１﹒３２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

