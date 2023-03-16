《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局發布２０２３年２月份７０個大中城市住宅銷售價

格變動情況。統計局城市司首席統計師繩國慶解讀指，２月份隨著政策效果逐步顯現及住房需求

進一步釋放，７０個大中城市中商品住宅銷售價格環比上漲城市個數繼續增加，各線城市商品住

宅銷售價格環比總體上漲，一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比降幅收窄。



＊各線城市新樓樓價環比總體上漲，三線樓價企穩＊



２月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比上漲城市分別有５５個

和４０個，比上月分別增加１９個和２７個。

２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒２％，漲幅與上月相同；二手住宅銷

售價格環比上漲０﹒７％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格環

比上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點；二手住宅銷售價格環比由上月下降０﹒３％

轉為上漲０﹒１％。三線城市新建商品住宅銷售價格環比由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒３％

；二手住宅銷售價格環比由上月下降０﹒４％轉為持平。



＊二三線城市樓價同比降幅收窄＊



２月份，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲城市有１４個，比上月減少１

個；二手住宅銷售價格同比上漲城市有７個，比上月增加１個。

２月份，一線城市新建商品住宅銷售價格同比上漲１﹒７％，漲幅比上月回落０﹒４個百分

點；二手住宅銷售價格同比上漲１﹒０％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。二線城市新建商品

住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降０﹒７％和２﹒９％，降幅比上月均收窄０﹒４個百分點

。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒３％和４﹒４％，降幅比上月分

別收窄０﹒５和０﹒３個百分點。（ｄｗ）

