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AH股新聞

16/03/2023 11:16

《神州能源》據報內地擬出台天然氣價格聯動機制，或於上半年出台

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒報道，內地著手解決天然氣價格聯動機制不暢的問題，
防止「氣荒」再發生。接近國家發改委人士１５日表示，國家發改委已開始天然氣上下游價格聯
動的政策制定工作，目前正在各地徵求相關意見，「相信今年上半年能夠出台」。天然氣上下游
價格聯動，是指氣源採購平均成本和基準終端銷售價格聯動。
　　報道指，２月國家發改委價格司給各省發改委發文，要求各地就建立健全天然氣上下游價格
聯動機制提出具體意見建議，包括如何確定綜合採購成本、如何科學設置啟動條件、調價周期和
調價幅度等。國家發改委還向各省發改委征詢意見，「國家層面統一出台相關指導意見有無必要
」。
　　中國天然氣價格實行政府管制和市場化定價的雙軌制。非居民用氣和居民用氣價格定價方式
不同，前者採用市場化定價，後者實行政府管控。由於中石油（００８５７）
（滬：６０１８５７）等公司給下游城燃企業合同內低價氣量不足，若要保證居民用氣，通常須
高價購買合同外氣量，然後低價賣給農村煤改氣用戶。導致城燃企業購銷價格倒掛，經營困難，
保供積極性受挫。因而出現２０２２年－２０２３年在國內天然氣供需相對寬鬆，但河北多地爆
發天然氣斷供、限氣的情況。（ｄｗ）

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