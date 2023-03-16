《經濟通通訊社１６日專訊》據內媒報道，內地著手解決天然氣價格聯動機制不暢的問題，

防止「氣荒」再發生。接近國家發改委人士１５日表示，國家發改委已開始天然氣上下游價格聯

動的政策制定工作，目前正在各地徵求相關意見，「相信今年上半年能夠出台」。天然氣上下游

價格聯動，是指氣源採購平均成本和基準終端銷售價格聯動。

報道指，２月國家發改委價格司給各省發改委發文，要求各地就建立健全天然氣上下游價格

聯動機制提出具體意見建議，包括如何確定綜合採購成本、如何科學設置啟動條件、調價周期和

調價幅度等。國家發改委還向各省發改委征詢意見，「國家層面統一出台相關指導意見有無必要

」。

中國天然氣價格實行政府管制和市場化定價的雙軌制。非居民用氣和居民用氣價格定價方式

不同，前者採用市場化定價，後者實行政府管控。由於中石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）等公司給下游城燃企業合同內低價氣量不足，若要保證居民用氣，通常須

高價購買合同外氣量，然後低價賣給農村煤改氣用戶。導致城燃企業購銷價格倒掛，經營困難，

保供積極性受挫。因而出現２０２２年－２０２３年在國內天然氣供需相對寬鬆，但河北多地爆

發天然氣斷供、限氣的情況。（ｄｗ）

