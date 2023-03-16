《經濟通通訊社１６日專訊》百度在北京召開新聞發布會，宣布正式推出基於百度新一代大

語言模型的生成式ＡＩ產品文心一言，對標ＣｈａｔＧＰＴ。百度創始人、董事長兼首席執行官

李彥宏、百度首席技術官王海峰出席。

李彥宏在發布會上表示，自２月份百度官宣「文心一言」以來，已有超過６５０家企業宣布

接入文心一言生態。



＊三大機會：新型雲計算、行業模型精調、應用服務提供＊



李彥宏預測，大語言模型將帶來三大產業機會，對各行各業帶來顛覆性改變。第一類是新型

雲計算公司，其主流商業模式從ＩａａＳ變為ＭａａＳ。文心一言將根本性地改變雲計算行業的

遊戲規則，將通過百度智能雲對外提供服務，幫助企業構建自己的模型和應用，農業、工業、金

融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，大幅提升效率。

第二類是進行行業模型精調的公司，這是通用大模型和企業之間的中間層，他們可以基於對

行業的洞察，調用通用大模型能力，為行業客戶提供解決方案。百度文心大模型已經在電力、金

融、媒體等領域，發布了１０多個行業大模型。

第三類是基於大模型底座進行應用開發的公司，即應用服務提供商。李彥宏斷言，基於通用

大語言模型搶先開發重要的應用服務，才是真正機會。目前基於文本生成、圖像生成、音頻生成

、視頻生成、數字人、３Ｄ等場景，已湧現出很多創業明星公司，可能是未來新巨頭。（ｄｗ）

