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AH股新聞

16/03/2023 17:50

《中國要聞》人工智能將成浙江省中小學必修課程

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人工智能（ＡＩ）近期大熱，浙江省教育系統網絡安全和信息
化工作領導小組辦公室今日（１６日）召開２０２３國際數字教育大會，會上宣布，人工智能將
成為當地中小學基礎課程和必修課程，中小學科學、數學等學科，都將大篇幅融入人工智能教學
內容。目前信息技術是浙江省高考學科之一，於中小學引入人工智能課程，將有利於學生打好基
礎。（ｓｌ）

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