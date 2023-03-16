《經濟通通訊社１６日專訊》人工智能（ＡＩ）近期大熱，浙江省教育系統網絡安全和信息

化工作領導小組辦公室今日（１６日）召開２０２３國際數字教育大會，會上宣布，人工智能將

成為當地中小學基礎課程和必修課程，中小學科學、數學等學科，都將大篇幅融入人工智能教學

內容。目前信息技術是浙江省高考學科之一，於中小學引入人工智能課程，將有利於學生打好基

礎。（ｓｌ）

