《經濟通通訊社１６日專訊》中紀委駐中國銀行紀檢監察組、山東省紀委監委通報，中國銀

行北京市分行原黨委書記、行長王建宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受監察調查。

簡歷顯示，王建宏，１９６２年１２月出生，擁有３０多年的中行系統工作經驗。１９８８

年加入中國銀行，先後任中國銀行山東省分行外匯信貸處科員、辦公室干部、主任；山東省分行

行長助理、黨委委員、副行長、行長、黨委書記；中國銀行遼寧省分行行長、黨委書記；中國銀

行北京市分行行長、黨委書記。自２０２０年５月起王建宏擔任中銀三星人壽董事長，並於上個

月剛剛卸任。

中銀三星人壽是中國銀行控股的全國性壽險公司，近三任董事長都由中國銀行老將擔任。

２０２３年２月２４日，中銀三星人壽在官網發布公告，王建宏不再擔任公司董事、董事長，其

崗位將由另一位中行老將馬超龍接任。

據《２１世紀經濟報道》不完全統計，年內已有多名大型銀行省分行的中高層幹部落馬，包

括建設銀行河北省分行原黨委書記、行長李秀昆，建設銀行湖南省分行原黨委書記、行長龔蜀雄

，交通銀行四川省分行原副行長劉志剛，交通銀行雲南省分行原副行長周東以及中國銀行黑龍江

省分行副行長陳楓等。（ｃｔ）

