《經濟通通訊社１６日專訊》美國硅谷銀行及Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ相繼倒閉後，

歐洲老牌銀行瑞信稱內部控管存在重大漏洞，而大股東沙特國家銀行更堅決拒絕繼續注資瑞信，

金融震盪再挫歐美股市。受外圍因素帶動，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開

０﹒５８％，報３２４４﹒４７點，深成指低開０﹒６７％，能源、保險股顯著挫，半導體股逆

市升。

歐美忙於處理金融危機，至於中國則要著力於恢復經濟增長。首兩月各項經濟活動數據佳，

房地產數據亦於低位企穩，高盛在研究報告中表示，由於中國國內流動性迅速改善，經濟活動數

據穩健，尤其是服務業，因而將中國２０２３年ＧＤＰ增長預測從５﹒５％上調至６％，但同時

將中國２０２４年ＧＤＰ增速預期從之前的５％下調至４﹒６％。

在大幅超量續作ＭＬＦ後，人民銀行今日進行的１０９０億元（人民幣．下同）７天期逆回

購，公開市場今日有３０億元逆回購到期，即今日淨投放１０６０億元。內媒引述市場人士表示

，中國已進入寬信用周期，降準概率仍存，但短期降息概率仍低。

人民銀行召開金融穩定工作會議，強調要加快推進金融穩定保障體系建設，完善金融穩定立

法和金融穩定保障基金制度，更好發揮存款保險功能，並要以「時時放心不下」的責任感，持之

以恒做好風險防範化解工作，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。會議要求壓實金融風險處

置各方責任，積極穩妥壓降存量高風險機構。（ｅｙ）

