《經濟通通訊社１６日專訊》美國硅谷銀行和Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ相繼倒閉，歐

洲老牌銀行瑞信稱內部控制存在重大漏洞，加上沙特國家銀行拒絕繼續注資瑞信，金融界風波震

盪歐美股市，也導致港股同步下跌了３００點。Ａ股早市同樣表現疲弱，多個板塊下跌逾１％，

能源和保險股領跌，滬綜指半日下跌０﹒４９％，報３２４７﹒１７點。電池概念捱沽，深成指

跌０﹒７６％，而創業板指跌幅達０﹒９３％。

成交量方面，兩市半日成交額為４９６２億元（人民幣．下同），較上一交易日減少

４﹒４％。此外，陸股通淨流出３﹒２億元。

國家統計局發布２０２３年２月份７０個大中城市住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數

據測算，２月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比下降１﹒２％，為連續第１０個月同比

下跌，但降幅已為七個月最窄；２月環比上升０﹒３％，創下２０２１年７月以來最高漲幅。



＊人民幣走出去，中資行興奮＊



中國進出口銀行與沙特阿拉伯國家銀行成功落地首筆人民幣貸款合作，貸款資金將優先滿足

中沙貿易項下的資金需求。憧憬人民幣擴大國際化後，中資銀行可能會在跨境結算、貿易融資和

外匯交易等領域獲得更多業務機會，消息利好Ａ場銀行股，四大行方面，中國銀行

（滬：６０１９８８）漲２﹒７％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１﹒７％，工商銀行

（滬：６０１３９８）升１﹒６％，建設銀行（滬：６０１９３９）升１﹒３％；全國性股份制

商業銀行方面，中信銀行（滬：６０１９９８）升３﹒５％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升

１﹒７％，光大銀行（滬：６０１８１８）升１﹒３％。



＊大宗商品憂心全球經濟，鋼油股齊挫＊



全球衰退前景嚴重影響資源股，鋼鐵股今早走弱，法爾勝（深：０００８９０）挫６﹒２％

，河鋼資源（深：０００９２３）跌５﹒３％，八一鋼鐵（滬：６００５８１）跌３﹒４％，杭

蕭鋼構（滬：６００４７７）走低２﹒８％，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌２﹒７％，新鋼

股份（滬：６００７８２）跌２﹒６％。另外，外電引述知情人士透露，中國今年將再次降低全

年粗鋼產量，將是連續第三年限產，以降低此重污染行業的碳排放，同時政府也將禁止新增鋼鐵

產能。

避險情緒升溫，國際油價今天下跌，其中紐約ＷＴＩ原油期貨連三跌，創下近１５個月以來

新低，技術性賣盤及與期權風險敞口相關的拋售，使得油價跌勢加劇。滬深石油股跟隨大跌，中

國海油（滬：６００９３８）挫４﹒９％，中國石油（滬：６０１８５７）跌２﹒３％，中國石

化（滬：６０００２８）軟０﹒９％。（ｅｙ）

