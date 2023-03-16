《經濟通通訊社１６日專訊》繼美國Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、矽谷銀行及
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ爆煲餘波後，瑞士第二大銀行瑞信的大股東沙特國家銀行指無法
再向瑞信注資，引爆投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂，瑞信最新發出聲明，表示將從瑞士央
行借入多達５００億瑞士法郎，並回購多達３０億瑞郎的美元和歐元計價債務，以挽回投資者信
心。不過危機加劇市場對外圍銀行業流動性風險的擔憂，拖累投資者情緒，Ａ股今日低開低走，
三大指數集體調整，滬綜指收報３２２６﹒８９點，全日跌１﹒１２％。深成指日表現亦不佳，
下跌１﹒５４％。創業板指同跌１﹒５１％。
兩市超過４２００股飄綠，總成交額為８４５０億元（人民幣．下同），比上一個交易日增
加３﹒３％。陸股通淨流入７﹒８７億元，連續四日淨流入。
＊「文心一言」官宣，ＣｈａｔＧＰＴ大反彈＊
百度（０９８８８）此前宣布，在３月１６日下午２點會舉行發布會，正式公布首款類
ＣｈａｔＧＰＴ產品「文心一言」。ＣｈａｔＧＰＴ概念股大幅反彈，三六零
（滬：６０１３６０）飆升６％，湯姆貓（深：３００４５９）漲５﹒５％，軟通動力
（深：３０１２３６）升３﹒１％，科大訊飛（深：００２２３０）升１﹒４％，雲從科技
（滬：６８８３２７）、同花順（深：３０００３３）齊齊升１％。
雖外圍銀行爆雷風波不斷，不過銀行板塊拉升，中國銀行（滬：６０１９８８）一度漲超
４％，股價創逾五年以來新高，收市仍升３％，報３﹒４９元。中信銀行（滬：６０１９９８）
升２﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升
１﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１％。
＊光伏、航空股全線下探＊
三大航司公布２月運營數據，運力及客量均同比增，惟板塊今日跟隨大市普遍向下，中國國
航（滬：６０１１１１）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２％，南方航空
（滬：６０００２９）跌１﹒３％。華夏航空（深：００２９２８）跌近３％，吉祥航空
（滬：６０３８８５）跌２﹒４％。
光伏板塊領跌，晶澳科技（深：００２４５９）跌停，愛旭股份（滬：６００７３２）跌
７﹒９％，東方日升（深：３００１１８）跌７﹒７％，晶科能源（滬：６８８２２３）跌
６﹒８％，帝科股份（深：３００８４２）跌６﹒４％，陽光電源（深：３００２７４）跌
６﹒２％。（ｃａ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００指數 ３９３９﹒１５ －１﹒２０
上證綜合指數 ３２２６﹒８９ －１﹒１２ ３９２９﹒００
上證Ａ股指數 ３３８２﹒５３ －１﹒１２
深證成份指數 １１２３７﹒７０ －１﹒５４ ４５２１﹒００
深圳創業板指數 ２３０２﹒０５ －１﹒５１
上證Ｂ股指數 ２８９﹒７７ －１﹒２９ １﹒２２
深證Ｂ股指數 １１６８﹒２２ －１﹒０９ ０﹒６５
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