  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/03/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌１﹒１２％，瑞信危機拖累市場情緒

　　《經濟通通訊社１６日專訊》繼美國Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、矽谷銀行及
Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　Ｂａｎｋ爆煲餘波後，瑞士第二大銀行瑞信的大股東沙特國家銀行指無法
再向瑞信注資，引爆投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂，瑞信最新發出聲明，表示將從瑞士央
行借入多達５００億瑞士法郎，並回購多達３０億瑞郎的美元和歐元計價債務，以挽回投資者信
心。不過危機加劇市場對外圍銀行業流動性風險的擔憂，拖累投資者情緒，Ａ股今日低開低走，
三大指數集體調整，滬綜指收報３２２６﹒８９點，全日跌１﹒１２％。深成指日表現亦不佳，
下跌１﹒５４％。創業板指同跌１﹒５１％。
　　兩市超過４２００股飄綠，總成交額為８４５０億元（人民幣．下同），比上一個交易日增
加３﹒３％。陸股通淨流入７﹒８７億元，連續四日淨流入。
　　
＊「文心一言」官宣，ＣｈａｔＧＰＴ大反彈＊
　
　　百度（０９８８８）此前宣布，在３月１６日下午２點會舉行發布會，正式公布首款類
ＣｈａｔＧＰＴ產品「文心一言」。ＣｈａｔＧＰＴ概念股大幅反彈，三六零
（滬：６０１３６０）飆升６％，湯姆貓（深：３００４５９）漲５﹒５％，軟通動力
（深：３０１２３６）升３﹒１％，科大訊飛（深：００２２３０）升１﹒４％，雲從科技
（滬：６８８３２７）、同花順（深：３０００３３）齊齊升１％。
　　雖外圍銀行爆雷風波不斷，不過銀行板塊拉升，中國銀行（滬：６０１９８８）一度漲超
４％，股價創逾五年以來新高，收市仍升３％，報３﹒４９元。中信銀行（滬：６０１９９８）
升２﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升
１﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１％。
　
＊光伏、航空股全線下探＊
　
　　三大航司公布２月運營數據，運力及客量均同比增，惟板塊今日跟隨大市普遍向下，中國國
航（滬：６０１１１１）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２％，南方航空
（滬：６０００２９）跌１﹒３％。華夏航空（深：００２９２８）跌近３％，吉祥航空
（滬：６０３８８５）跌２﹒４％。
　　光伏板塊領跌，晶澳科技（深：００２４５９）跌停，愛旭股份（滬：６００７３２）跌
７﹒９％，東方日升（深：３００１１８）跌７﹒７％，晶科能源（滬：６８８２２３）跌
６﹒８％，帝科股份（深：３００８４２）跌６﹒４％，陽光電源（深：３００２７４）跌
６﹒２％。（ｃａ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９３９﹒１５　　－１﹒２０　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２２６﹒８９　　－１﹒１２　　　　３９２９﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３３８２﹒５３　　－１﹒１２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１２３７﹒７０　－１﹒５４　　　　４５２１﹒００　　
　　深圳創業板指數　２３０２﹒０５　　－１﹒５１　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８９﹒７７　　－１﹒２９　　　　　１﹒２２　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１６８﹒２２　　－１﹒０９　　　　　０﹒６５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金