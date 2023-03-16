《經濟通通訊社１６日專訊》繼美國Ｓｉｌｖｅｒｇａｔｅ、矽谷銀行及

Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ｂａｎｋ爆煲餘波後，瑞士第二大銀行瑞信的大股東沙特國家銀行指無法

再向瑞信注資，引爆投資者對歐美銀行體系穩定性的擔憂，瑞信最新發出聲明，表示將從瑞士央

行借入多達５００億瑞士法郎，並回購多達３０億瑞郎的美元和歐元計價債務，以挽回投資者信

心。不過危機加劇市場對外圍銀行業流動性風險的擔憂，拖累投資者情緒，Ａ股今日低開低走，

三大指數集體調整，滬綜指收報３２２６﹒８９點，全日跌１﹒１２％。深成指日表現亦不佳，

下跌１﹒５４％。創業板指同跌１﹒５１％。

兩市超過４２００股飄綠，總成交額為８４５０億元（人民幣．下同），比上一個交易日增

加３﹒３％。陸股通淨流入７﹒８７億元，連續四日淨流入。



＊「文心一言」官宣，ＣｈａｔＧＰＴ大反彈＊



百度（０９８８８）此前宣布，在３月１６日下午２點會舉行發布會，正式公布首款類

ＣｈａｔＧＰＴ產品「文心一言」。ＣｈａｔＧＰＴ概念股大幅反彈，三六零

（滬：６０１３６０）飆升６％，湯姆貓（深：３００４５９）漲５﹒５％，軟通動力

（深：３０１２３６）升３﹒１％，科大訊飛（深：００２２３０）升１﹒４％，雲從科技

（滬：６８８３２７）、同花順（深：３０００３３）齊齊升１％。

雖外圍銀行爆雷風波不斷，不過銀行板塊拉升，中國銀行（滬：６０１９８８）一度漲超

４％，股價創逾五年以來新高，收市仍升３％，報３﹒４９元。中信銀行（滬：６０１９９８）

升２﹒５％，工商銀行（滬：６０１３９８）升１﹒４％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）升

１﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）升１％。



＊光伏、航空股全線下探＊



三大航司公布２月運營數據，運力及客量均同比增，惟板塊今日跟隨大市普遍向下，中國國

航（滬：６０１１１１）跌２﹒６％，中國東航（滬：６００１１５）跌２％，南方航空

（滬：６０００２９）跌１﹒３％。華夏航空（深：００２９２８）跌近３％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）跌２﹒４％。

光伏板塊領跌，晶澳科技（深：００２４５９）跌停，愛旭股份（滬：６００７３２）跌

７﹒９％，東方日升（深：３００１１８）跌７﹒７％，晶科能源（滬：６８８２２３）跌

６﹒８％，帝科股份（深：３００８４２）跌６﹒４％，陽光電源（深：３００２７４）跌

６﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３９﹒１５ －１﹒２０

上證綜合指數 ３２２６﹒８９ －１﹒１２ ３９２９﹒００

上證Ａ股指數 ３３８２﹒５３ －１﹒１２

深證成份指數 １１２３７﹒７０ －１﹒５４ ４５２１﹒００

深圳創業板指數 ２３０２﹒０５ －１﹒５１

上證Ｂ股指數 ２８９﹒７７ －１﹒２９ １﹒２２

深證Ｂ股指數 １１６８﹒２２ －１﹒０９ ０﹒６５

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