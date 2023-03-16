《經濟通通訊社１６日專訊》深證成分指數全日收市跌１﹒５４％，報１１２３７﹒７點。

百度在北京召開新聞發布會，宣布正式推出基於百度新一代大語言模型的生成式ＡＩ產品文

心一言，對標ＣｈａｔＧＰＴ，惟百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，內測過程中體

驗的文心一言還不能算完美。ＣｈａｔＧＰＴ概念股午後升幅收窄，湯姆貓

（深：３００４５９）升５﹒５％，軟通動力（深：３０１２３６）漲３﹒１％，科大訊飛

（深：００２２３０）升１﹒４％，同花順（深：３０００３３）升１％。

瑞士信貸集團陷入財務危機，導致市場避險情緒升溫，避險資金流入美元，銅價和其他商品

周三大跌，倫敦期銅挫２﹒５％至每噸８６１５美元。Ａ場資源股有沽壓，天山鋁業

（深：００２５３２）瀉８﹒９％，章源鎢業（深：００２３７８）齊齊跌２﹒７％，雲鋁股份

（深：０００８０７）跌４﹒６％。

外電引述知情人士透露，中國今年將再次降低全年粗鋼產量，將是連續第三年限產，以降低

此重污染行業的碳排放。知情人士稱，政府也將禁止新增鋼鐵產能。鋼鐵股走弱，華菱鋼鐵

（深：０００９３２）急跌３﹒４％，永興材料（深：００２７５６）跌３﹒９％，太鋼不銹

（深：０００８２５）跌３﹒２％。（ｊｔ）

