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AH股新聞

16/03/2023 09:50

《Ａ股焦點》大基金二期將召開項目投資對接會，半導體股逆市領漲

　　《經濟通通訊社１６日專訊》大基金二期將召開項目投資對接會，半導體行業或率先獲國家
資金支持，半導體股今早逆市揚，長電科技（滬：６００５８４）飆近５％，中芯國際
（滬：６８８９８１）升０﹒８％，韋爾股份（滬：６０３５０１）升０﹒５％，瀾起科技
（滬：６８８００８）升０﹒４％，華潤微（滬：６８８３９６）升０﹒１％，北方華創
（深：００２３７１）升０﹒０２％。
　　江蘇省電子信息產業處下發《關於組織召開大基金二期項目投資對接會的預備通知》，提到
將邀請大基金二期戰略發展部有關負責人就大基金二期２０２３年投資情況、形勢、任務等作說
明和溝通。江蘇省電子處相關負責人表示，通知文件屬實，對接會由大基金方面與電子處共同舉
辦，企業若有重要項目或融資需求，可自行向各地市工信局或管委會報名。
　　機構指出，Ｃｈｉｐｌｅｔ小晶片有望成為先進制程國產化的突破口之一，全球半導體產業
博弈升級，國內晶圓廠在先進製程升級上受限。隨著Ｃｈｉｐｌｅｔ小晶片技術的發展以及國產
化進程的加速，在先進制程受到國外限制的情況下，Ｃｈｉｐｌｅｔ為國產化率提升開辟了新思
路，有望成為中國集成電路產業逆境中的突破口之一。（ｊｔ）

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