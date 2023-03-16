《經濟通通訊社１６日專訊》美國矽谷銀行事件引發市場多方關注，多家Ａ股上市公司近日

就該事件回應影響。

康斯特（深：３００４４５）在互動平台上表示，公司境外子公司與矽谷銀行無業務往來，

子公司定期會將資金匯入國內外匯帳戶，境外子公司僅會在其帳戶中留存保證日常經營的資金且

主要在摩根大通、美國銀行這類風險極低的大型商業銀行。

九安醫療（深：００２４３２）在發布公告的同時也在互動平台上聲明，公司在矽谷銀行的

存款已經轉出。為保障資金安全，公司選擇將資金分散存放或托管於系統重要性較高的大型金融

機構。

康龍化成（０３７５９）（深：３００７５９）則表示，公司建有完善的資金管理體系，矽

谷銀行是公司境外合作銀行之一，公司僅有少量資金存放於該銀行。目前公司在該銀行的資金已

順利轉出，對公司的業務經營不構成任何影響。

嘉益股份（深：３０１００４）、漢宇集團（深：３００４０３）、中航電測

（深：３００１１４）等相繼澄清，公司在美國矽谷銀行沒有存款。

上述Ａ股仍全線走低，中航電測跌近４％，康龍化成挫２﹒７％，漢宇集團跌２﹒７％，嘉

益股份跌０﹒８％，康斯特跌０﹒９％，九安醫療跌０﹒４％。（ｊｔ）

