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AH股新聞

16/03/2023 14:48

《Ａ股焦點》中國中免Ａ升１％，與國藥國際簽署股權合作協議

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國藥集團與中國旅遊集團在深圳簽署戰略合作協議，雙方旗下
中國國際醫藥衛生有限公司與中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）簽署股權合作協議
。此次股權合作後國藥國際持有國免５１％股份，中國中免持股４９％，雙方將在生命健康、免
稅、醫養康養等方面加快推進戰略合作資源整合，就離島免稅、口岸進出境免稅、市內免稅、會
員購、跨境電商、旅行服務、郵輪與康養旅居等領域展開廣泛深入合作。
　　中國中免Ａ股現升１％，Ｈ股升０﹒１％。（ｃｔ）

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