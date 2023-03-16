《經濟通通訊社１６日專訊》安徽紀檢監察網通報，中國工商銀行宿州分行原黨委書記、行
長謝廣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國工商銀行安徽省分行紀委紀律審查和蕪湖市監委監察
調查。（ｓｌ）
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16/03/2023 17:50
《打擊貪腐》工行安徽宿州分行原行長謝廣涉嚴重違紀違法被查
《經濟通通訊社１６日專訊》安徽紀檢監察網通報，中國工商銀行宿州分行原黨委書記、行
長謝廣涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中國工商銀行安徽省分行紀委紀律審查和蕪湖市監委監察
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