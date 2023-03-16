《經濟通通訊社１６日專訊》中外社交平台近日流傳一則消息，指「高鐵巨虧的原因是耗電

太多……一公里耗一萬度電」，並對比日本新幹線稱其「只要４３度電」。內地「澎湃新聞」引

述中國高鐵相關資料指出，時速３５０公里的高鐵每小時耗電９６００度，時速２５０公里的高

鐵每小時耗電４８００度，按此推算，每公里耗電分別為２７度和１９度。報道認為，網傳說法

很可能對時間和里程單位偷換概念，毫無事實依據。最先發布消息的微博用戶「硬核科技迷」已

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