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AH股新聞

16/03/2023 13:56

《中國要聞》內媒：中國高鐵巨虧因「一公里耗一萬度電」並非事實

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中外社交平台近日流傳一則消息，指「高鐵巨虧的原因是耗電
太多……一公里耗一萬度電」，並對比日本新幹線稱其「只要４３度電」。內地「澎湃新聞」引
述中國高鐵相關資料指出，時速３５０公里的高鐵每小時耗電９６００度，時速２５０公里的高
鐵每小時耗電４８００度，按此推算，每公里耗電分別為２７度和１９度。報道認為，網傳說法
很可能對時間和里程單位偷換概念，毫無事實依據。最先發布消息的微博用戶「硬核科技迷」已
將原文刪除。（ｓｌ）

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