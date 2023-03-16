《經濟通通訊社１６日專訊》為推進粵蒙、滬蒙「百萬人互遊」及京蒙協作旅遊倍增計劃，

內蒙古政府推出「旅遊專列、包機」及「旅遊招徠」兩項專項獎勵政策，獎勵組織旅遊包機、專

列及招徠區外遊客的旅行社企業。

今次「引客入蒙」獎勵政策在今年春秋冬季及明年春季執行，區內外旅行社只要符合條件均

可申報。通過專列方式，一次組織３００人或以上到內蒙古的直達旅行團，單程單列獎勵４萬元

（人民幣．下同）；通過包機方式，從區外和國外一次組織１００人或以上乘坐同一飛機、自同

一出發地直達內蒙古的旅行團，按每航時３萬元（含稅）單程單架獎勵，３０分鐘或以上而不足

６０分鐘的，按１航時計算，單程單架最高１０萬元。



＊住四星酒店１晚兼遊４Ａ景區，每人獎５０元＊



與此同時，旅遊專列、包機團須在內蒙古至少住宿１晚並遊覽１個Ａ級景區。在政策期內，

旅行社企業招徠區外入內蒙古過夜遊客累計５００人或以上，按照每人２０元的標準給予獎勵；

在四星級旅遊飯店住宿１晚、遊覽１個收費４Ａ級景區的，按照每人５０元的標準給予獎勵。觀

看１台或以上駐景區收費演出項目的，額外再給予每人１０元補貼。

粵蒙「百萬人互遊」是內蒙古、廣東兩地文旅部門，為助推內蒙古和廣東旅遊業快速恢復發

展而聯合推出的活動，今年２月９日在廣州以「風從草原來 潮起粵港澳」為主題舉行文化旅遊

招商推介會，會上兩地１６家旅行社簽訂遊客互送協議，計劃年度互送遊客逾１００萬人次。滬

蒙「百萬人互遊」則於本月１２日在上海舉行文化旅遊招商推介活動，１６家內蒙古旅行社與長

三角旅遊企業簽訂互送客源協議。（ｓｌ）

