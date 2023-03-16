《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行周三（１５日）開展４８１０億元（人民幣．下同）

中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率２﹒７５％，當日有２０００億元ＭＬＦ到期，這意味

著人行３月ＭＬＦ實施２８１０億元淨投放，為連續第四個月超額續做，較過去三個月超額續做

量進一步增加。

民生銀行席經濟學家溫彬分析，３月信貸需求仍較為旺盛、地方債發行規模大增，同時同業存

單到期規模較高，資金面緊平衡料延續，銀行中長期負債仍承壓，ＭＬＦ延續增量續作有助於呵

護中長期流動性，減緩銀行缺長錢的壓力。

除此之外，超額續做ＭＬＦ也有助於控制市場利率上行勢頭，為推動經濟較快恢復營造有利

貨幣金融環境。東方金誠首席宏觀分析師王青表示，受年初貸款高增、經濟回暖預期升溫等影響

，近段時間市場利率上行較快。除通過公開市場實施逆回購適時「補水」外，超額續做ＭＬＦ也

能起到緩解資金面收緊的作用，同時釋放穩貨幣信號。有助於穩定市場預期，推動銀行以較低成

本向實體經濟提供信貸支持。



＊ＬＰＲ大概率保持穩定＊



在ＭＬＦ操作利率維持不變背景下，３月新一期ＬＰＲ是否會下行備受市場關注。光大銀行

金融市場部宏觀研究員周茂華認為，３月ＬＰＲ保持穩定概率較大。一方面，ＭＬＦ操作利率按

兵不動；另一方面，由於部分銀行面臨息差壓力，加之實體經濟信貸融資需求回暖，目前報價行

調整「加點」的意願不強。

溫彬表示，經過持續的降成本努力，當前實際利率水平較為合適。伴隨中國經濟運行企穩回

升，經濟循環更為順暢，在「堅持以我為主」「統籌短期和長期」「統籌國際與國內」的原則下

，進一步降息的必要性降低。

不過，５年期以上ＬＰＲ仍有下行空間。王青認為，當前企業貸款利率明顯低於居民房貸利

率，且各類結構性支持政策工具豐富，引導企業貸款利率保持較低水平。因此，３月１年期

ＬＰＲ報價有望保持穩定。這將為５年期以上ＬＰＲ報價更大幅度下調騰出空間。（ｃａ）

