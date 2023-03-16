《經濟通通訊社１６日專訊》日前，國家企業信息信用信息公示系統官網披露，重慶螞蟻消

費金融有限公司（下稱螞蟻消金）發生工商變更，註冊資本從８０億元（人民幣．下同）增至

１８５億，增幅達到１３１﹒２５％。增資後，螞蟻消金超越招聯消金，成為持牌消費金融公司

中註冊資本最高的公司。

此次新增股東共５家，分別是：杭州金投數字科技集團有限公司、浙江舜宇光學有限公司、

傳化智聯（深：００２０１０）股份有限公司、重慶市農信投資集團有限公司、廣州博冠信息科

技有限公司。增資完成後，螞蟻消金前五大股東分別是螞蟻集團、杭州金投數字科技、南洋銀行

、舜宇光學（０２３８２）和傳化智聯，持股比例分別為５０％、１０％、６﹒４９％、６％和

５﹒０１％。

螞蟻消金為螞蟻集團旗下持牌消費金融公司，成立於２０２１年６月４日，主要業務為發放

個人消費貸款等，產品包括「花唄」與「借唄」。本次增資完成後，螞蟻消金的註冊資本將從

８０億元增至１８５億元，從而超過註冊資本１００億元的招聯消金，成為國內註冊資本規模最

大的持牌消費金融機構。

據了解，目前螞蟻消金高管構成大多來自螞蟻集團，董事長和法人黃浩來自螞蟻金服集團數

字金融板塊總裁，總經理陳懷晟曾為螞蟻集團借唄負責人。螞蟻集團上市時的大部分利潤來源為

微貸事業部，微貸事業部的大部分利潤又是來自於借唄。螞蟻消金承接螞蟻集團旗下花唄、借唄

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