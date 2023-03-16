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AH股新聞

16/03/2023 07:53

《國企紅籌》東方航空（６７０）２月載客量升３９％，貨郵量下跌

　　《經濟通通訊社１６日專訊》東方航空（００６７０）（滬：６００１１５）公布，２月載
客量約７８０﹒７萬人次，同比升３９﹒３４％，貨郵量約４５３４萬公斤，跌２２﹒９％。
　　該集團指，２月客運運力投入同比上升２６﹒０８％，旅客周轉量同比上升４３﹒４７％，
客座率為７２﹒９７％，同比上升８﹒８４個百分點，而貨郵周轉量同比下降４８﹒３３％。
　　該集團指，今年首兩個月載客量約１４７１萬人次，同比增長３８﹒４２％，貨郵量約
９５９４萬公斤，跌３３﹒４７％。（ｗｈ）

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