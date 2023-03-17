《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開２３５點，報１９４３９點。最高升３９３點報
１９５９７點，最低升９９點報１９３０３點。恒指收報１９５１８點，升３１４點或
１﹒６４％。
北水全日淨流入２２﹒５億元，增加９﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）。
主板成交１６４９﹒２３億元增加４８﹒１％。其中港股通成交４０９﹒２億元，佔總成交
２４﹒８％。
騰訊控股升１﹒０１％報３３９﹒４元，北水淨買入１７﹒５億元；中國移動升２﹒３３％
報６５﹒９５元，北水淨買入２﹒９億元；中國海洋石油升３﹒２％報１１﹒６元，北水淨買入
２﹒４億元。
建設銀行升０﹒９９％報５﹒１２元，北水淨賣出６億元；藥明生物跌１﹒６４％報４８元
，北水淨賣出４億元；工商銀行升０﹒４７％報４﹒２５元，北水淨賣出２﹒２億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） １７﹒４６
中國移動 （００９４１） ２﹒９１
中國海洋石油 （００８８３） ２﹒３６
美團 （０３６９０） １﹒８５
快手 （０１０２４） １﹒６５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建設銀行 （００９３９） －５﹒９６
藥明生物 （０２２６９） －４﹒００
工商銀行 （０１３９８） －２﹒２４
盈富基金 （０２８００） －０﹒８８
恒生中國企業 （０２８２８） －０﹒５５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇