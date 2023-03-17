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AH股新聞

17/03/2023 17:57

【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒５億元，買中移沽建行

　　《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指高開２３５點，報１９４３９點。最高升３９３點報
１９５９７點，最低升９９點報１９３０３點。恒指收報１９５１８點，升３１４點或
１﹒６４％。
　　北水全日淨流入２２﹒５億元，增加９﹒１％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、中國移動（００９４１）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出最多的依次
是建設銀行（００９３９）、藥明生物（０２２６９）、工商銀行（０１３９８）。
　　主板成交１６４９﹒２３億元增加４８﹒１％。其中港股通成交４０９﹒２億元，佔總成交
２４﹒８％。
　　騰訊控股升１﹒０１％報３３９﹒４元，北水淨買入１７﹒５億元；中國移動升２﹒３３％
報６５﹒９５元，北水淨買入２﹒９億元；中國海洋石油升３﹒２％報１１﹒６元，北水淨買入
２﹒４億元。
　　建設銀行升０﹒９９％報５﹒１２元，北水淨賣出６億元；藥明生物跌１﹒６４％報４８元
，北水淨賣出４億元；工商銀行升０﹒４７％報４﹒２５元，北水淨賣出２﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１７﹒４６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒９１
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　２﹒３６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒８５
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－５﹒９６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－４﹒００
　　工商銀行　　　（０１３９８）　　　　　－２﹒２４
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　－０﹒８８
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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