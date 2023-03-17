《經濟通通訊社１７日專訊》中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，收到執

行董事、董事長羅熹的辭呈。羅熹因年齡原因，提出辭任公司執行董事、董事長和董事會戰略與

投資委員會主任委員。該辭任自昨日（１６日）起生效。（ａｃ）

