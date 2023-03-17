《經濟通通訊社１７日專訊》中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，收到執
行董事、董事長羅熹的辭呈。羅熹因年齡原因，提出辭任公司執行董事、董事長和董事會戰略與
投資委員會主任委員。該辭任自昨日（１６日）起生效。（ａｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
17/03/2023 19:18
《國企紅籌》中國人保（０１３３９）：羅熹辭任董事長等職務
《經濟通通訊社１７日專訊》中國人保（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，收到執
行董事、董事長羅熹的辭呈。羅熹因年齡原因，提出辭任公司執行董事、董事長和董事會戰略與
投資委員會主任委員。該辭任自昨日（１６日）起生效。（ａｃ）
各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
下一篇新聞︰17/03/2023 19:14 【企業盈警】海通國際（００６６５）料去年轉蝕約６４－６６億元
17/03/2023 18:06 《中國監管》中證監：去年現場檢查２８家首發企業，１家移送稽查
17/03/2023 18:03 【人行操作】人行時隔一個月啟國庫現金定存招標，涉９００億人幣
17/03/2023 17:57 《滬╱深股通》貴州茅台為深股通十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰