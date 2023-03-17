《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央 國務院印發《黨和國家機構改革方案》

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中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際

認真貫徹落實。



全面註冊制加速推進，資本市場改革走深走實

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全面實行股票發行註冊制相關工作正緊鑼密鼓推進。證監會網站消息，全面註冊制下首批１０家

主板企業ＩＰＯ獲證監會批復。此外，網上發行啟動在即，滬深交易所將於３月１８日開展全面

實行股票發行註冊制改革發行業務通關測試。



江南農商行與中國證券報簽署戰略合作協議

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江南農村商業銀行與中國證券報戰略合作簽約儀式在北京舉行。雙方將按照「面向未來，加強合

作，優勢互補，相互促進，共同發展」的原則，推動資源共享、優勢互補，提升在各自領域的競

爭力，在服務經濟金融發展中贏得自身發展。





《上海證券報》



中共中央、國務院印發《黨和國家機構改革方案》

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中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》。《方案》具體包括深化黨中央機構改革、

全國人大機構改革、國務院機構改革、全國政協機構改革以及優化機構編制資源配置五個方面的

內容。在深化黨中央機構改革方面，組建中央金融委員會，設立中央金融委員會辦公室；組建中

央金融工作委員會。



國資委圈定，國企改革深化提升行動五大方向

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國務院國資委黨委在人民論壇發表署名文章《國企改革三年行動的經驗總結與未來展望》，談到

了國企改革深化提升行動的五個重點方向。同日，國資委還發布《關於印發創建世界一流示範企

業和專精特新示範企業名單的通知》。



證監會：推動註冊制改革走穩走深走實

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證監會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議，傳達貫徹習近平總書記在全國兩會期

間的重要講話和全國兩會精神，就證監會系統抓好貫徹落實作出部署。





《證券時報》



中共中央國務院印發《黨和國家機構改革方案》

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中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際

認真貫徹落實。



助力深化國資國企改革，讓民營企業更有獲得感

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證監會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議，傳達貫徹習近平總書記在全國兩會期

間的一系列重要講話和全國兩會精神，就證監會系統抓好貫徹落實作出部署。



首批主板註冊制新股有望４月上市

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全面註冊制下的審核工作正緊鑼密鼓推進。中信金屬、江鹽股份、常青科技、中重科技、柏誠股

份、中電港、陝能股份、海森藥業、登康口腔、南礦集團等１０家主板ＩＰＯ獲得證監會批復，

證監會同意上述企業首次公開發行股票的註冊申請。（ｊｔ）

