《鍾之日記》３月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



雖然歐美接連有銀行爆雷，但瑞信已得到瑞士央行５００億瑞郎貸款援助，而美國１１間銀

行亦向Ｆｉｒｓｔ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ Ｂａｎｋ（ＦＲＢ）伸出援手，加上聯儲局資產負債表

顯示上周大幅擴表，香江魚缸跟隨美股走強，今日飆逾三百點，重上一百天線（現處

１９３９６）。

恒指高開２３５點報１９４３９，開市已重上１００天線，隨後升幅擴大，最多升３９３點

，高見１９５９７，之後回順。午後仍升逾三百點，仍受制２５０天線（現處１９８５６）。恒

生指數最終收報１９５１８，升３１４點或升１﹒６４％。國企指數報６６１５，升１３３點或

升２﹒０６％。恒生科技指數報３９７９，升１６７點或升４﹒４１％。

富時羅素指數換馬下，大市全日成交增至１６４９﹒２３億元。



＊滬指全周升０﹒６％＊



海外銀行危機緩解，提振市場情緒，加上外資捧場，支持Ａ股三大指數今日高開高走。能源

和地產板塊聯袂勁揚，滬綜指收報３２５０﹒５５點，全日升０﹒７３％，全周累計，仍升

０﹒６％。深成指今日升０﹒３６％；醫藥醫療股集體調整，創業板指則跌０﹒３６％。外資連

續五日淨流入，陸股通今淨流入７１﹒８３億元人民幣，刺激兩市總成交額為９７３１億元人民

幣，比上一個交易日大增１５﹒２％。

《黨和國家機構改革方案》公布，涉及１９項工作，近半涉及金融及金融監管領域，包括組

建中央金融委員會及中央金融工作委員會，加強中共中央對金融工作的集中統一領導；設立中央

金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列入黨中央機構序列。分析指有關安排「

相當於把原來屬於國務院的最高金融監管機構整個搬到中央去」，以後中央金融委就是中國金融

監管的最高領導機構。



＊百度抽升一成四，「文心一言」謙稱自己仍需改進＊



百度「文心一言」昨日在北京總部發布。不過當日市場明顯不受落，百度（０９８８８）周

四（１６日）在香港的股價曾跌一成。對此，有內媒向「文心一言」發問如何看待百度在發布「

文心一言」產品之後的股價波動，甚至又談及如何看待自己。結果發現「文心一言」非常有「自

知之明」，謙稱自己「還有很多需要改進的地方」。

百度今日慢半拍抽升１３﹒７％，收報１４２﹒２元，一口氣收復昨日失地。

而市場對「文心一言」產品給予正面看法，認為市場需求巨大，可提高百度的競爭力。大摩

表示，市場存巨大需求證明對百度人工智能（ＡＩ）能力的信心，「文心一言」首階段可向約千

間企業提供服務，而有逾萬間企業登記使用，認為百度可享有中國先行優勢。美銀表示，「文心

一言」提高百度的競爭力，為股價向上的催化劑。同時，又能助百度提升流量，吸引更多廣告機

會，重申「買入」評級，目標價為２３４美元。

至於其他ＡＩ概念股同樣有追捧，商湯（０００２０）抽高１０﹒５％；美圖

（０１３５７）抽升７﹒５％；網易（０９９９９）揚２﹒７％。



＊減價補貼潮再現，新能源車股齊揚＊



內地再有新一輪車企加入減價補貼戰，上汽大眾宣布，即日起至４月３０日，豪擲３７億元

人民幣作為買車補貼，根據不同車型，每輛車補貼介乎１﹒５萬元至５萬元人民幣。比亞迪

（０１２１１）（深：００２５９４）昨晚８時發布兩款新車漢ＥＶ冠軍版、唐ＤＭ－ｉ冠軍版

，起步價２０﹒９８萬元人民幣，較舊款車型起步價大幅降低，被形容為「加量不加價」，比亞

迪官方更稱「入門即高配」。

長安汽車（深：０００６２５）上周五（１０日）已推百億補貼政策，對購買深藍ＳＬ０３

最高享４﹒２萬元人民幣綜合補貼後，昨日進一步宣布，旗下ＣＳ７５系列、ＵＮＩ－Ｖ、逸動

ＰＬＵＳ等主銷車型，都加入補貼行列，綜合優惠最高達３﹒３萬元。

據不完全統計，今場汽車減價補貼潮已有東風汽車（滬：６００００６）、吉利汽車

（００１７５）等超過３０個汽車品牌加入。另外，購車補貼潮亦席捲至成都。成都龍泉驛區今

起啟動「產銷聯動」汽車消費活動，發放補貼總金額１億元人民幣，單車累計補貼最高１５萬元

，活動持續到今年６月３０日。參與的品牌車型涵蓋純電、混電、插電。

車企無懼內捲，股價集體上揚，小鵬汽車（０９８６８）走高５﹒４％，理想汽車

（０２０１５）升５﹒３％，蔚來（０９８６６）升逾４％，比亞迪升２﹒５％，吉利汽車升

１﹒５％，東風集團股份（００４８９）升１﹒１％，廣汽集團（０２２３８）升０﹒２％，長

汽（０２３３３）升０﹒２％。



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