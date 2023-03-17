《經濟通通訊社１７日專訊》百度（０９８８８）１６日召開人工智能（ＡＩ）聊天機械人

「文心一言」新聞發布會後１小時內，排隊申請「文心一言」企業版ＡＰＩ調用服務測試的企業

使用者已達３萬多家，申請產品測試網頁多次被擠爆，百度智能雲官網流量飆升百倍。

ＣｈａｔＧＰＴ概念、雲計算、軟件股集體拉升，彩訊股份（深：３００６３４）急升

１５％，立方數科（深：３００３４４）升１２﹒４％，當虹科技（滬：６８８０３９）飆

１１﹒４％，彩訊股份（深：３００６３４）走高１８﹒１％，海天瑞聲（滬：６８８７８７）

大漲１６﹒７％，神州數碼（深：００００３４）漲停，漢得信息（深：３００１７０）大升

１０﹒８％，博彥科技（深：００２６４９）升７﹒２％，雲從科技（滬：６８８３２７）升

７﹒７％，維宏股份（深：３００５０８）、啟明信息（深：００２２３２）漲逾４％。

平安證券點評指，百度文心一言吹響了國內大模型應用的號角。伴隨著文心一言的催化，國

內ＡＩＧＣ產業鏈將迎來空前的市場機會。算法方面，預計今年國內龍頭ＡＩ廠商有希望推出更

多大模型產品；算力是短板，由於供應鏈的問題，國內高端訓練芯片供給可能面對較大的壓力，

ＡＩ算力不足的問題可能顯現，相關設備研發和基礎設施建設企業可能繼續受益。同時，

ＡＩＧＣ新技術也會帶來新的安全挑戰，國產安全廠商也將受益。（ｃａ）

