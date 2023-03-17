《經濟通通訊社１７日專訊》中國財政部公布，對德勤和華融依法作出行政處罰。沒收德勤

北京分所違法所得並處罰款總額２﹒１億元（人民幣．下同），暫停德勤北京分所經營業務３個

月，給予德勤總所警告。

財政部指，華融２０１４至２０１９年度不同程度存在內部控制和風險控制失效、會計信息

嚴重失真等問題。德勤未充分關注華融多項經濟業務實質，未穿透審計底層資產真實狀況，對重

大投資事項忽略審批合規性，對已識別的異常交易未恰當發表審計意見，未能客觀評價企業資產

狀況，未能準確評估預期信用損失模型參數的合理性，在提供審計服務期間，未保持職業懷疑態

度，未有效執行必要的審計程序，未獲取充分適當的審計證據，存在嚴重審計缺陷。

財政部對德勤相關審計報告的簽字註冊會計師景某某等２名責任人，給予吊銷註冊會計師證

書的行政處罰，對馬某某等３名責任人給予暫停執行業務１年的行政處罰，對牛某某等３名責任

人給予暫停執行業務６個月的行政處罰，對宗某等６名責任人給予警告的行政處罰。



＊華融旗下８家公司各罰１０萬元＊



華融旗下有８家公司受罰，均為依據《中華人民共和國會計法》第四十三條等實施１０萬元

罰款的行政處罰頂格處罰，包括：中國華融資產管理股份有限公司、華融致遠投資管理有限責任

公司、華融天澤投資有限公司、華融華僑資產管理股份有限公司、華融國際信托有限責任公司、

華融匯通資產管理有限公司、華融瑞通股權投資管理有限公司、華融實業投資管理有限公司。

此外，根據情節輕重，對在華融相關公司年度財務會計報告上簽字的李某某等６名責任人，

給予５萬元罰款的行政處罰，對李某等６名責任人，給予３萬元罰款的行政處罰，對陳某等７名

責任人，給予１萬元罰款的行政處罰。

財政部表示，將加強財會監督、嚴肅財經紀律，嚴厲打擊會計審計違法違規行為，從嚴監管

，嚴厲執法，在依法保護企業和中介機構合法權益的同時，加大執法力度，強化對相關責任人的

追責問責，為維護社會公平正義、規範市場經濟秩序、保障國家經濟安全提供有力支撐。

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