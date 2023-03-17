《經濟通通訊社１７日專訊》標普全球評級１６日表示，中國旅遊集團正在鞏固其在中國免

稅零售市場上主導地位。該公司的控股子公司中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）將

以１２億元（人民幣．下同）的在手現金收購競爭對手：中國出國人員服務總公司的４９％的股

權。中免Ａ股現升０﹒３％，Ｈ股漲３％。

標普指，中國旅遊集團在中國免稅零售市場上佔有超９０％的市場份額。中國出國人員服務

總公司則排在第四位。入股該競爭對手可能會對中國旅遊集團的信用狀況略微構成正面影響。但

鑑於其現有市場影響力，此舉也可能加大公司的監管風險。



＊業務觸手延伸至入境市內免稅零售領域＊



中國出國人員服務總公司運營有１２家入境市內免稅店。通過中國中免持股，中國旅遊集團

將間接將其業務觸手延伸至入境市內免稅零售領域。

長期來看，通過與中國出國人員服務總公司聯手，此舉可使中國旅遊集團進一步擴大市內免

稅零售業務。中國旅遊集團擁有港口、離岸島嶼和市內免稅店全套運營許可牌照。

標普認為，中國旅遊集團將繼續尋求免稅相關的業務增長。因此，該公司２０２２－

２０２４年的資本支出可能保持在３２億元人民幣以上，２０２１年和２０２０年其資本支出分

別為３３億元和２４億元。隨著旅行活動回升，預計機場免稅零售和旅行社業務的收入將從

２０２３年第二季度開始顯著增長（儘管海南業務收入可能放緩），為其現金流需求提供支持。

（ｄｗ）

