《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部公布，２０２３年１－２月，中國實際使用外資
（ＦＤＩ）金額２６８４﹒４億元人民幣，同比增長６﹒１％，折合３９７﹒１億美元，增長
１％，增速相較１月顯著放緩９個百分點。
從行業看，服務業實際使用外資增長１０﹒１％。高技術產業實際使用外資增長３２％，其
中高技術制造業增長６８﹒９％，高技術服務業增長２３﹒３％。
從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長１１％和１１﹒８％（含
通過自由港投資數據）。（ｄｗ）
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17/03/2023 16:01
【聚焦數據】首２月美元計ＦＤＩ同比增速顯著放緩至１％
《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部公布，２０２３年１－２月，中國實際使用外資
（ＦＤＩ）金額２６８４﹒４億元人民幣，同比增長６﹒１％，折合３９７﹒１億美元，增長
１％，增速相較１月顯著放緩９個百分點。
從行業看，服務業實際使用外資增長１０﹒１％。高技術產業實際使用外資增長３２％，其
中高技術制造業增長６８﹒９％，高技術服務業增長２３﹒３％。
從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長１１％和１１﹒８％（含
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