  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

17/03/2023 16:01

【聚焦數據】首２月美元計ＦＤＩ同比增速顯著放緩至１％

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部公布，２０２３年１－２月，中國實際使用外資
（ＦＤＩ）金額２６８４﹒４億元人民幣，同比增長６﹒１％，折合３９７﹒１億美元，增長
１％，增速相較１月顯著放緩９個百分點。
　　從行業看，服務業實際使用外資增長１０﹒１％。高技術產業實際使用外資增長３２％，其
中高技術制造業增長６８﹒９％，高技術服務業增長２３﹒３％。
　　從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長１１％和１１﹒８％（含
通過自由港投資數據）。（ｄｗ）

各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金