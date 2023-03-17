《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部公布，２０２３年１－２月，中國實際使用外資

（ＦＤＩ）金額２６８４﹒４億元人民幣，同比增長６﹒１％，折合３９７﹒１億美元，增長

１％，增速相較１月顯著放緩９個百分點。

從行業看，服務業實際使用外資增長１０﹒１％。高技術產業實際使用外資增長３２％，其

中高技術制造業增長６８﹒９％，高技術服務業增長２３﹒３％。

從來源地看，「一帶一路」沿線國家和東盟實際投資同比分別增長１１％和１１﹒８％（含

通過自由港投資數據）。（ｄｗ）

