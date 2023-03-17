《經濟通通訊社１７日專訊》中國外交部發言人華春瑩宣布，應俄羅斯總統普京邀請，國家

主席習近平將於本月２０日至２２日對俄羅斯進行國事訪問。

外交部發言人汪文斌對此在記者會上回答一系列問題。他表示，習近平此次對俄羅斯進行國

事訪問，將同普京就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見。當前百年變局

加速演進，世界進入新的動蕩變革期，作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄關係的意

義和影響遠遠超出雙邊範圍。

他表示，習近平此次訪俄，也是為了和平而去。維護世界和平、促進共同發展是中國外交政

策的宗旨。在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。中方

的主張歸結為一句話，就是勸和促談。中方將秉持在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公

正立場，繼續為政治解決危機發揮建設性作用。



＊軍品出口方面，中方對兩用物項出口管制＊



有媒體提問，報道指中國向俄羅斯提供軍援以及軍民兩用物項，並幫助俄羅斯系統性規避制

裁，中俄元首會晤是否會涉及中方向俄方提供各類援助的問題。汪文斌對此回應指，在軍品出口

方面，中方一向採取慎重負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制，同時一貫反對沒有

國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。

他稱，中方歷來在平等互利基礎上，同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作。中

俄之間的合作正大光明，坦坦蕩蕩，不受任何第三方干擾和脅迫。

汪文斌並指出，習近平此次訪俄將推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設，與歐

亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標。此外，將在不結盟、不對抗、不針對第

三方原則基礎上踐行真正多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理。

（ｄｗ）

